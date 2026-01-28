- Категория
Курс валют на 28 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на шестнадцать копеек, а евро подорожало сразу на семнадцать копеек, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.01.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,96 грн (-16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,23 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,00/43,17
|Евро
|51,20/50,50
|Злотый
|12,20/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,65/43,20
|50,60/51,60
|Ошадбанк
|42,90/43,45
|50,70/51,70
|12,45/12,85
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,80/51,60
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,90/43,45
|50,65/51,70
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,80/ 43,25
|50,70/ 51,50
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.