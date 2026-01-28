Курс валют на 28 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на шестнадцать копеек, а евро подорожало сразу на семнадцать копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.01.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,96 грн (-16 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,23 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,00/43,17 Евро 51,20/50,50 Злотый 12,20/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,65/43,20 50,60/51,60 Ошадбанк 42,90/43,45 50,70/51,70 12,45/12,85 ПУМБ 43,00/43,60 50,80/51,60 12,30/12,90 Укргазбанк 42,90/43,45 50,65/51,70 12,45/12,90 Райффайзен 42,80/ 43,25 50,70/ 51,50

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.