Новий рекорд: ціна на золото вперше наблизилась до позначки 5300 доларів за унцію

золото, срібло, гроші
Дорогоцінні метали зростають у ціні.

28 січня ціна на золото зросла до рекордного рівня. Спотова ціна на жовтий метал підскочила на 1,4% до 5 262,66 долара за унцію. Головною причиною стали падіння індексу долара та постійні геополітичні коливання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 3,4% до 5 255,30 доларів за унцію. Загалом з початку року ціна на дорогоцінний метал зросла більш ніж на 20%.

Що вплинуло на вартість золота?

Головним чинником ринкових змін стали новини з Білого дому. Президент Дональд Трамп заявив, що його не турбує падіння вартості долара, яке призвело до найнижчого рівня головної резервної валюти світу за майже чотири роки.

Старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг пояснив: "Зростання ціни на золото зумовлене дуже сильною непрямою кореляцією з доларом і... зауваженням Трампа на неформальне запитання про долар, яке натякало на те, що в Білому домі існує широкий консенсус щодо ослаблення долара в майбутньому".

Зниження індексу валюти США, у поєднанні зі зростанням геополітичних ризиків та втечею інвесторів з валют і казначейських облігацій, спричинило хвилю попиту на дорогоцінні метали. З початку року ціна на золото зросла приблизно на 22%. За той самий період ціна на срібло зросла приблизно на 60%.

Ще одним чинником, який вплинув на вартість золота стало падіння споживчої довіра в США. В січні її показник впав до найнижчого рівня за понад 11,5 років на тлі зростаючої тривоги щодо млявого ринку праці та високих цін.

Ціни на інші метали

Ринок дорогоцінних металів демонструє загальний підйом, де срібло, платина та паладій також оновлюють показники. Сьогодні спотове срібло зросло на 2% до 115,40 долара за унцію.. З початку року ціна на білий метал підскочила майже на 60%.

Платина піднялась на 1,7% до 2 685,16 долара за унцію, а паладій додав у ціні 0,7%  до 1 946,75 долара.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.

Нагадаємо, 27 січня на Сінгапурській біржі золото коштувало 5 067,84 долара за унцію після попереднього стрибка до $5 110,5. Геополітичний хаос та торговельні протистояння перетворили благородний метал на головний "тихий притулок" для капіталу.

Автор:
Тетяна Ковальчук