Ціни на дорогоцінні метали досягли історичних максимумів: золото наблизилось до позначки у $5600

29 січня ціна на золото зросла до майже 5600 доларів за унцію. Вартість срібла на торгах перевищила 120 доларів. Мідь підскочила до $14 125 за тонну. На тлі геополітичного та економічного неспокою інвестори шукають безпечні гавані.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціни на золото і срібло

Спотова ціна на золото підвищилася на 3% до 5 560,07 доларів, зафіксувавши рекордні максимуми дев'ять сесій поспіль після пікової позначки у $5 594,82. Загалом метал зріс на 27% цього року після стрибка на 64% у 2025 році. Попри параболічний характер росту, фундаментальні показники залишаються сприятливими.

Спотова ціна на срібло зросла на 1,4% до рекордного максимуму в 120,45 долара. Попит з боку інвесторів, які шукають дешевші альтернативи золоту, разом з дефіцитом пропозиції та імпульсними покупками, підтримує ціни на білий метал, який вже підскочив більш ніж на 60% з початку 2026 року. За минулий рік срібло подорожчало на 148%.

Фактори зростання

Аналітики пов'язують цей стрибок із попитом на безпечні активи через геополітичну ситуацію та політичну нестабільність у США, зокрема побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС).

Інвесторів непокоїть кримінальне розслідування адміністрації Трампа щодо голови ФРС Джерома Павелла та спроби звільнення членів правління. Додатковим стимулом для зростання є збільшення боргу США та ознаки розпаду світової торговельної системи на регіональні блоки.

Напруженість підігрівається заявами Дональда Трампа щодо Ірану: президент США закликав Тегеран до ядерної угоди, попередивши про серйозні удари у разі нападу. Тегеран відповів погрозами у бік США та Ізраїлю. На цьому фоні ФРС залишила ставки незмінними, а інфляція в грудні залишається вищою за цільовий показник у 2%. У Китаї та Гонконзі покупці масово стікаються до торговців металами, очікуючи подальшого зростання цін.

Рекорди інших металів

Ціни на інші метали також значно зросли, зокрема мідь продемонструвала найбільше одноденне зростання за багато років. Сьогодні ціна на цей метал на Лондонській біржі металів підскочила на цілих 7,9% до історичного максимуму в 14 125 доларів за тонну.

Спотова ціна на платину зросла на 2,8% до 2770,49 долара за унцію, а на паладій — на 1,6% до 2107,37 долара. Крім того, зросли ціни й на алюміній (+2%) і цинк (+3%).

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. У різних регіонах України є родовища золота. Найбільш відоме — Мужієвське на Закарпатті. Воно містить золото-поліметалічні руди. Також перспективними для розробки фахівці вважають родовище Сауляк у Рахівському районі. Однак запуск одного золотовидобувного підприємства потребує сотень мільйонів доларів інвестицій з тривалим періодом окупності.

Нагадаємо, 28 січня спотова ціна на золото підскочила на 1,4% до 5 262,66 долара за унцію.