Ціни на золото та срібло почали падати після рекордного зростання

золото
Ціни на золото почали падати

В понеділок ціни на золото та срібло продемонстрували найрізкіше одноденне падіння за останні 40 років на тлі висування Кевіна Ворша на посаду голови ФРС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 3,2% до 4 708,19 долара за унцію. Хоча ринок дещо стабілізувався, на початку сесії спостерігалося шокуюче падіння майже на 10%.

Варто зазначити, що ще 30 січня вартість злитків обвалилася на 9,8%, що стало найгіршим показником з 1983 року.

Загалом з моменту досягнення історичного піка ($5 594,82), зафіксованого 29 січня, золото втратило близько 900 доларів вартості, фактично анулювавши більшу частину прибутків, отриманих з початку року.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні також просіли на 0,3% — до 4 730,40 долара.

Причини зниження

Основним тригером розпродажу стало висунення кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США.

Інвестори побоюються зміни монетарної політики, що спровокувало масовий вихід з активів-сховищ.

Ситуацію погіршило посилення вимог до маржі: це змусило багатьох трейдерів закривати позиції під тиском, що лише прискорило падіння.

Срібло слідом за золотом

Не менш драматична ситуація розгорнулася і в сегменті срібла. Спотова ціна на білий метал впала на 3,4% до 81,65 долара. На ранкових торгах у понеділок падіння сягало критичних 15%.

Для срібла цей період став справжнім випробуванням: актив втратив приблизно 33% вартості порівняно зі своїм історичним максимумом у 121,64 долара, який був досягнутий лише минулого тижня.

Спотова ціна на платину впала на 9,4% до 1958,93 долара. за унцію після досягнення рекордного рівня 2918,80 долара. 26 січня, а ціна на паладій знизилася на 5,1% до 1611,86 долара.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. У різних регіонах України є родовища золота. Найбільш відоме — Мужієвське на Закарпатті.

Нагадаємо, 22 січня світовий фінансовий гігант Goldman Sachs підвищив  прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів за унцію.

Автор:
Тетяна Бесараб