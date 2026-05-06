Індія зупинила імпорт золота і срібла: ціни зростають, є ризик дефіциту на ринку

Індійські банки вже п’ять тижнів не можуть імпортувати золото та срібло через адміністративні затримки та відсутність митних роз’яснень, що створює ризик дефіциту на внутрішньому ринку дорогоцінних металів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Проблема виникла на тлі затримки публікації списку уповноважених імпортерів і невизначеності щодо податкового режиму.

За даними трейдерів, вантажі з дорогоцінними металами зупинилися на митниці з початку нового фінансового року 1 квітня. Після публікації списку банків 17 квітня імпорт фактично не відновився через відсутність окремого митного дозволу, який необхідний для випуску партій у портах та аеропортах.

Ситуацію ускладнює невизначеність щодо оподаткування. Банки очікують роз’яснення, чи залишиться золото та срібло звільненими від інтегрованого податку на товари та послуги, що напряму впливає на вартість операцій.

Ключові наслідки для ринку Індії:

затримка імпорту триває близько п’яти тижнів

зростання внутрішніх цін на золото та срібло

премія до світової ціни перевищила 20 доларів за унцію

посилення навантаження на внутрішні поставки після сезонного попиту

Індія є другим за обсягом ринком золота у світі та імпортує більшість металу. Банки, торгові доми та нафтопереробні компанії формують основні канали закупівель. Порушення поставок вже призвело до активізації альтернативних каналів через Індійську міжнародну біржу злитків, однак цей механізм є повільнішим і потребує більшого обігового капіталу.

Попри зниження глобального попиту через коливання цін, внутрішній ринок демонструє ознаки дефіциту. За оцінками аналітиків, перебої з імпортом можуть тимчасово покращити торговельний баланс Індії за рахунок скорочення обсягів ввезення дорогоцінних металів, які є однією з найбільших статей імпорту після нафти.

Міністерство фінансів та митні органи Індії офіційно ситуацію не прокоментували, а рішення щодо розблокування імпорту очікується після погодження технічних та податкових процедур.

