Золото переживає найбільше падіння за 40 років: які ціни

Ціни на золото різко впали до мінімуму за чотири місяці після найгіршого тижневого обвалу з 1983 року. Ринок реагує на ескалацію конфлікту на Близькому Сході, зростання цін на нафту та очікування підвищення відсоткових ставок у США.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Динаміка цін на золото та інші метали

Ціни на золото різко знизилися, досягнувши мінімального рівня за останні чотири місяці. У понеділок котирування впали більш ніж на 8%, продовживши серію з дев’яти сесій поспіль із негативною динамікою. Станом на ранок спотове золото торгувалося на рівні $4 203 за унцію, тоді як упродовж дня опускалося до $4 097 - найнижчого показника з кінця листопада.

Минулого тижня ринок зазнав найбільшого обвалу з 1983 року: метал втратив понад 10% вартості. Від історичного максимуму, зафіксованого наприкінці січня, ціни вже просіли приблизно на чверть.

Ф’ючерси на золото у США також пішли вниз - до близько $4 205 за унцію. Синхронно дешевшали й інші дорогоцінні метали: срібло втратило понад 6%, платина - більш як 6%, а паладій подешевшав приблизно на 3,5%, досягнувши мінімальних значень за кілька місяців.

Причини падіння

Основним фактором тиску на ринок стали зростаючі інфляційні ризики, пов’язані з ескалацією конфлікту на Близькому Сході та високими цінами на нафту, які утримуються вище $100 за барель. На цьому тлі інвестори переглянули очікування щодо монетарної політики: замість зниження ставок дедалі більше прогнозують їх підвищення.

Оскільки золото не приносить відсоткового доходу, підвищення ставок знижує його інвестиційну привабливість. Додатковий тиск створює зміцнення долара США та скорочення очікувань пом’якшення політики Федеральної резервної системи.

Ситуацію ускладнює геополітика: Іран пригрозив ударами по інфраструктурі країн Перської затоки, а ризики навколо Ормузької протоки підтримують високі ціни на нафту. Це посилює інфляційний тиск через зростання витрат на транспорт і виробництво.

Водночас у періоди нестабільності золото частково втрачає роль «тихої гавані», оскільки інвестори змушені продавати його для покриття збитків в інших активах. Сукупність цих факторів формує стійкий негативний тренд на ринку дорогоцінних металів.

