Ціни на золото впали нижче 5000 доларів на тлі подорожчання нафти

Ціни на золото в понеділок, 16 березня, впали. Основною причиною падіння вартості дорогоцінного металу стало зростання цін на енергоносії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Інвестори побоюються, що дорожча нафта спровокує новий виток глобальної інфляції. Це може змусити провідні центральні банки світу, зокрема Федеральну резервну систему США, дотримуватися жорсткої монетарної політики.

Підвищення відсоткових ставок традиційно знижує привабливість золота, оскільки воно не приносить дивідендного доходу.

Динаміка цін на золото

Станом на ранок понеділка спотова ціна на золото знизилася на 0,7% і зафіксувалася на рівні 4 983,17 долара за унцію. Квітневі ф'ючерси на американському ринку показали ще суттєвіше падіння, втративши 1,5% вартості.

Аналітики фінансового сектору зазначають, що ринок перестав фокусуватися виключно на логістичних ризиках у зоні конфлікту та переключив увагу на довгострокові економічні наслідки високої інфляції.

Вплив енергетичної кризи

Нафта продовжує торгуватися на позначках вище 100 доларів за барель, що є максимумом з 2022 року.

Різке подорожчання палива стало наслідком загострення в районі Ормузької протоки після ударів по іранських об'єктах. Припинення поставок через цей стратегічний водний шлях створило дефіцит на ринку енергоносіїв.

На тлі військового конфлікту, що триває вже третій тиждень, президент США Дональд Трамп звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити безпеку в регіоні.

Цього тижня увага трейдерів прикута до дводенної наради Федеральної резервної системи США. Більшість експертів прогнозує, що регулятор поки що залишить процентні ставки без змін.

Проте затяжний характер американо-ізраїльської війни проти Ірану створює ризики для світової економіки, що згодом може знову підвищити попит на золото як на захисний актив.

Ціни на срібло та платину

Паралельно з золотом негативну динаміку демонструє срібло та паладій, тоді як ціна на платину залишається відносно стабільною.

Спотова ціна срібла впала на 2,6% до 78,46 долара за унцію. Спотова ціна платини залишилася стабільною на рівні 2 024,85 долара, а ціна паладію знизилася на 0,5% до 1 542,92 долара.

Нагадаємо, через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями