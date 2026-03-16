Цены на золото упали ниже 5000 долларов на фоне удорожания нефти

Цены на золото в понедельник, 16 марта упали. Основной причиной падения стоимости драгметалла стал рост цен на энергоносители.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Инвесторы опасаются, что более дорогая нефть спровоцирует новый виток глобальной инфляции. Это может вынудить ведущие центральные банки мира, в частности Федеральную резервную систему США, придерживаться жесткой монетарной политики.

Повышение процентных ставок традиционно снижает привлекательность золота, поскольку оно не приносит дивидендный доход.

Динамика цен на золото

По состоянию на утро в понедельник спотовая цена на золото снизилась на 0,7% и зафиксировалась на уровне 4 983,17 доллара за унцию. Апрельские фьючерсы на американском рынке показали еще более существенное падение, потеряв 1,5% стоимости.

Аналитики финансового сектора отмечают, что рынок перестал фокусироваться исключительно на логистических рисках в зоне конфликта и обратил внимание на долгосрочные экономические последствия высокой инфляции.

Влияние энергетического кризиса

Нефть продолжает торговаться на отметках выше 100 долларов за баррель, что является максимумом с 2022 года.

Резкое подорожание топлива явилось следствием обострения в районе Ормузского пролива после ударов по иранским объектам. Прекращение поставок из-за этого стратегического водного пути создало дефицит на рынке энергоносителей.

На фоне продолжающегося уже третью неделю военного конфликта президент США Дональд Трамп обратился к международным партнерам с призывом усилить безопасность в регионе.

На этой неделе внимание трейдеров приковано к двухдневному совещанию Федеральной резервной системы США. Большинство экспертов прогнозируют, что регулятор пока что оставит процентные ставки без изменений.

Однако затяжной характер американо-израильской войны против Ирана создает риски для мировой экономики, что впоследствии может снова повысить спрос на золото как защитный актив.

Цены на серебро и платину

Параллельно с золотом негативную динамику демонстрирует серебро и палладий, в то время как цена на платину остается относительно стабильной.

Спотовая стоимость серебра свалилась на 2,6% до 78,46 бакса за унцию. Спотовая цена платины осталась стабильной на уровне 2 024,85 доллара, а цена палладия снизилась на 0,5% до 1 542,92 доллара.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.