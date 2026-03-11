Запланована подія 2

Цена золота держится выше 5000 долларов на фоне войны на Ближнем Востоке

Золото торгуется на уровне 5186 долларов за унцию / Depositphotos

В среду, 11 марта, мировые цены на золото продемонстрировали относительную стабильность. Удорожание нефти усилило инфляционные опасения, что уменьшило надежду на снижение процентных ставок и ограничило рост цен на металл.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,1%, зафиксировавшись на отметке 5 186,02 доллара за унцию. Апрельские фьючерсы на рынке США просели несколько более существенно — на 0,9%, опустившись до уровня 5 194,10 доллара.

Аналитики отмечают, что, несмотря на незначительные колебания, актив уверенно держится значительно выше психологической отметки в 5000 долларов.

Влияние энергетического рынка

Возобновление цен на нефть после предварительного падения вновь усилило опасения инвесторов по поводу ускорения инфляции.

Рынок сомневается, что план Международного энергетического агентства по рекордному высвобождению нефтяных запасов сможет компенсировать потенциальный дефицит поставок.

Ожидаемый рост стоимости энергоносителей заставляет участников рынка пересматривать надежду на скорейшее снижение процентных ставок, что традиционно сдерживает стремительное удорожание слитков.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке

Спрос на золото как безопасный актив поддерживается эскалацией военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

На второй неделе противостояния стороны обменялись авиаударами, что фактически привело к перекрытию Ормузского пролива. Через этот стратегический путь проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, что создает угрозу глобальным энергетическим цепочкам.

В таких условиях инвесторы рассматривают драгоценный металл как надежный инструмент защиты капитала.

Ожидание рынка и решения ФРС

В настоящее время финансовый мир сосредоточен на предстоящей публикации индекса потребительских цен в США за февраль и индексу PCE в пятницу.

Эти данные станут ключевыми для Федеральной резервной системы, двухдневное заседание которой завершится 18 марта.

Прогнозируется, что регулятор оставит процентные ставки постоянными. Хотя высокая доходность казначейских облигаций и укрепление доллара оказывают давление на золото, статус "тихой гавани" на фоне войны ограничивает потери металла.

Параллельно с этим наблюдается снижение цен на другие драгоценные металлы: серебро упало на 1,4%, платина – на 1,2%, а палладий – на 0,9%.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.

Автор:
Татьяна Бессараб