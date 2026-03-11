Ціна золота тримається вище 5000 доларів на тлі війни на Близькому Сході

У середу, 11 березня, світові ціни на золото продемонстрували відносну стабільність. Здорожчення нафти посилило інфляційні побоювання, що зменшило сподівання на зниження відсоткових ставок і обмежило зростання ціни металу.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 0,1%, зафіксувавшись на позначці 5 186,02 долара за унцію. Квітневі ф’ючерси на ринку США просіли дещо суттєвіше — на 0,9%, опустившись до рівня 5 194,10 долара.

Аналітики зазначають, що попри незначні коливання, актив впевнено тримається значно вище психологічної позначки у 5000 доларів.

Вплив енергетичного ринку

Відновлення цін на нафту після попереднього падіння знову посилило побоювання інвесторів щодо прискорення інфляції.

Ринок висловлює сумніви, що план Міжнародного енергетичного агентства з рекордного вивільнення нафтових запасів зможе компенсувати потенційний дефіцит поставок.

Очікуване зростання вартості енергоносіїв змушує учасників ринку переглядати сподівання на швидке зниження відсоткових ставок, що традиційно стримує стрімке подорожчання злитків.

Геополітична напруженість на Близькому Сході

Попит на золото як на безпечний актив підтримується ескалацією воєнного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

На другому тижні протистояння сторони обмінялися авіаударами, що фактично призвело до перекриття Ормузької протоки. Через цей стратегічний шлях проходить п’ята частина світового постачання нафти та зрідженого природного газу, що створює загрозу глобальним енергетичним ланцюжкам.

У таких умовах інвестори розглядають дорогоцінний метал як надійний інструмент захисту капіталу.

Очікування ринку та рішення ФРС

Наразі фінансовий світ зосереджений на майбутній публікації індексу споживчих цін у США за лютий та індексу PCE у п'ятницю.

Ці дані стануть ключовими для Федеральної резервної системи, дводенне засідання якої завершиться 18 березня.

Прогнозується, що регулятор залишить відсоткові ставки незмінними. Хоча висока дохідність казначейських облігацій та зміцнення долара чинять тиск на золото, статус "тихої гавані" на тлі війни обмежує втрати металу.

Паралельно з цим спостерігається зниження цін на інші дорогоцінні метали: срібло впало на 1,4%, платина — на 1,2%, а паладій — на 0,9%.

Нагадаємо, через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями.