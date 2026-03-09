Ціни на золото падають після стрибка нафти та зміцнення долара

Світові ціни на золото знизилися на тлі зміцнення долара США та різкого подорожчання нафти. Зростання енергетичних цін посилило інфляційні ризики й зменшило очікування швидкого зниження процентних ставок у США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ціни на дорогоцінні метали

Спотова ціна золота впала на 1,4% - до 5 097,70 долара за унцію, після падіння більш ніж на 2% раніше під час торгів. Водночас ф’ючерси на золото у США з поставкою у квітні подешевшали на 1% - до 5 106 доларів за унцію.

Негативну динаміку також показали інші дорогоцінні метали. Спотове срібло втратило 1,3% і торгувалося на рівні 84,42 долара за унцію, хоча раніше під час сесії падіння перевищувало 5%. Платина подешевшала на 1,3% - до 2 108,05 долара, а паладій знизився на 2,4% - до 1 586,75 долара за унцію.

Причини падіння

Однією з головних причин зниження цін стало зміцнення долара США, який піднявся до найвищого рівня за понад три місяці. Це робить золото дорожчим для інвесторів, які використовують інші валюти, і зменшує попит на дорогоцінний метал.

Додатковий тиск на ринок спричинило різке подорожчання енергоносіїв. Ціни на нафту зросли більш ніж на 15% - до понад 110 доларів за барель - на тлі ескалації війни між США та Ізраїлем проти Ірану. Побоювання щодо перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку змусили деяких великих виробників нафти на Близькому Сході скоротити поставки.

Зростання вартості нафти посилило інфляційні ризики та зменшило очікування щодо швидкого зниження відсоткових ставок у США. Інвестори припускають, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін за підсумками засідання 18 березня. За даними інструменту FedWatch від CME Group, імовірність того, що ставки залишаться незмінними і в червні, зросла до понад 51%.

Аналітики зазначають, що значна частина зростання вартості золота протягом останнього року була пов’язана з очікуваннями пом’якшення монетарної політики США. Однак на тлі інфляційних ризиків, спричинених дорогими енергоносіями, ці очікування послаблюються, що й відображається на ринку золота.

Нагадаємо, через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями.

28 лютого США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.