Цены на золото падают после скачка нефти и укрепления доллара

Мировые цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США и резкого удорожания нефти. Рост энергетических цен усилил инфляционные риски и снизил ожидание быстрого снижения процентных ставок в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Цены на драгоценные металлы

Спотовая цена золота упала на 1,4% - до 5 097,70 доллара за унцию после падения более чем на 2% ранее во время торгов. В то же время, фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на 1% - до 5 106 долларов за унцию.

Негативную динамику также показали другие драгоценные металлы. Спотовое серебро потеряло 1,3% и торговалось на уровне 84,42 доллара за унцию, хотя раньше во время сессии падение превышало 5%. Платина подешевела на 1,3% – до 2 108,05 доллара, а палладий снизился на 2,4% – до 1 586,75 доллара за унцию.

Причины падения

Одной из главных причин снижения цен стало укрепление доллара США, который поднялся до самого высокого уровня за три месяца. Это делает золото более дорогим для инвесторов, использующих другие валюты, и уменьшает спрос на драгоценный металл.

Дополнительное давление на рынок повлекло за собой резкое подорожание энергоносителей. Цены на нефть выросли более чем на 15% - до более чем 110 долларов за баррель - на фоне эскалации войны между США и Израилем против Ирана. Опасения по поводу перебоев в поставках через Ормузский пролив заставили некоторых крупных производителей нефти на Ближнем Востоке сократить поставки.

Рост стоимости нефти усилил инфляционные риски и уменьшил ожидания быстрого снижения процентных ставок в США. Инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система сохранит ставки по-прежнему по итогам заседания 18 марта. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность того, что ставки останутся неизменными и в июне, возросла до более чем 51%.

Аналитики отмечают, что значительная часть роста стоимости золота за последний год была связана с ожиданиями смягчения монетарной политики США. Однако на фоне инфляционных рисков, вызванных дорогими энергоносителями, эти ожидания ослабляются, что отражается на рынке золота.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.

28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.