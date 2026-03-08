Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

44,10

43,84

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Дубае продают золото с большими скидками из-за закрытого неба и проблем с вывозом

золото
Рынок золота в ОАЭ оказался в изоляции / Depositphotos

Из-за масштабных боевых действий и постоянных ракетных угроз в регионе золото в Дубае начали предлагать со значительными скидками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Логистический коллапс, вызванный отменой авиарейсов, сделал невозможным привычный вывоз слитков из этого ключевого мирового хаба.

Трейдеры, пытаясь избежать огромных затрат на хранение и финансирование заблокированного товара, вынуждены снижать цену на 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталоном в Лондоне.

Ситуация усугубляется тем, что многие покупатели отказываются от новых заказов из-за непредвиденных расходов на страхование и отсутствия гарантий своевременной доставки.

Логистический тупик

Объединенные Арабские Эмираты, импортировавшие за 2024 год более 1300 тонн золота, оказались в центре транспортной блокады.

Поскольку драгоценный металл обычно перевозят в грузовых отсеках пассажирских самолетов, частичное закрытие неба из-за иранских ракетных атак парализовало экспорт.

Трейдеры и логистические компании отказываются от альтернативных сухопутных маршрутов через Саудовскую Аравию или Оман, считая риски пересечения границ во время войны слишком высокими.

Хотя некоторые грузы начали вылетать с середины недели, основная масса слитков остается на складах заблокированной.

Рекордная стоимость золота

Несмотря на локальные скидки в Дубае, мировая цена на золото в этом году продемонстрировала стремительный рост, поднявшись выше отметки в 5000 долларов за унцию. Пока металл торгуется на уровне около 5172 долларов, хотя укрепление доллара на этой неделе несколько сдержало восходящую динамику.

Эксперты отмечают, что нынешние запасы у крупных импортеров достаточны, однако если военный конфликт и транспортная блокада продлятся несколько месяцев, мировой рынок драгоценных металлов столкнется с серьезным кризисом предложения.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.

Автор:
Татьяна Бессараб