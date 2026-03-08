В Дубае продают золото с большими скидками из-за закрытого неба и проблем с вывозом

Из-за масштабных боевых действий и постоянных ракетных угроз в регионе золото в Дубае начали предлагать со значительными скидками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Логистический коллапс, вызванный отменой авиарейсов, сделал невозможным привычный вывоз слитков из этого ключевого мирового хаба.

Трейдеры, пытаясь избежать огромных затрат на хранение и финансирование заблокированного товара, вынуждены снижать цену на 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталоном в Лондоне.

Ситуация усугубляется тем, что многие покупатели отказываются от новых заказов из-за непредвиденных расходов на страхование и отсутствия гарантий своевременной доставки.

Логистический тупик

Объединенные Арабские Эмираты, импортировавшие за 2024 год более 1300 тонн золота, оказались в центре транспортной блокады.

Поскольку драгоценный металл обычно перевозят в грузовых отсеках пассажирских самолетов, частичное закрытие неба из-за иранских ракетных атак парализовало экспорт.

Трейдеры и логистические компании отказываются от альтернативных сухопутных маршрутов через Саудовскую Аравию или Оман, считая риски пересечения границ во время войны слишком высокими.

Хотя некоторые грузы начали вылетать с середины недели, основная масса слитков остается на складах заблокированной.

Рекордная стоимость золота

Несмотря на локальные скидки в Дубае, мировая цена на золото в этом году продемонстрировала стремительный рост, поднявшись выше отметки в 5000 долларов за унцию. Пока металл торгуется на уровне около 5172 долларов, хотя укрепление доллара на этой неделе несколько сдержало восходящую динамику.

Эксперты отмечают, что нынешние запасы у крупных импортеров достаточны, однако если военный конфликт и транспортная блокада продлятся несколько месяцев, мировой рынок драгоценных металлов столкнется с серьезным кризисом предложения.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.