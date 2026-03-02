Цена на золото взлетела до 5400 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке

В понедельник спотовая цена на золото продемонстрировала стремительный рост, поднявшись на 2,7% до 5400 долларов за унцию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Это стало продолжением положительной динамики на прошлой неделе, когда металл прибавил в стоимости более 3%.

Ключевым фактором стал масштабный конфликт, развернувшийся на выходных после атак США и Израиля на Иран, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил массированными ракетными ударами по целям нескольких стран региона, что спровоцировало также подорожание серебра и палладия.

Геополитические факторы

Помимо непосредственных военных действий, основой для длительного ралли драгоценных металлов стала общая напряженность в международных отношениях и торговая политика администрации Дональда Трампа.

Инвесторы все чаще рассматривают золото как защитный актив из-за опасений инфляции, обесценивания валют и активной скупки металла центральными банками.

Прогнозы аналитиков

Эксперты TD Securities отмечают, что золото будет выигрывать от геополитической нестабильности и снижения аппетита к рисковым активам. Спекулянты, ранее сокращавшие свои позиции, воспринимают события на Ближнем Востоке как возможность возвращения на рынок.

В целом с начала года золото подорожало примерно на четверть, несмотря на январскую коррекцию с рекордных 5595 долларов.

Агрессивная внешняя политика Вашингтона и крупнейшее с 2003 года военное развертывание в регионе обеспечили металлу длинную серию месячного роста с 1973 года.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.

28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.