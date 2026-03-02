Ціна на золото злетіла до 5400 доларів на тлі ескалації на Близькому Сході

В понеділок, 2 березня, спотова ціна на золото продемонструвала стрімке зростання, піднявшись на 2,7% до позначки 5400 доларів за унцію.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Це стало продовженням позитивної динаміки минулого тижня, коли метал додав у вартості понад 3%.

Ключовим чинником став масштабний конфлікт, що розгорнувся на вихідних після атак США та Ізраїлю на Іран, внаслідок яких загинув аятолла Алі Хаменеї. Тегеран відповів масованими ракетними ударами по цілях у кількох країнах регіону, що спровокувало також подорожчання срібла та паладію.

Геополітичні чинники

Окрім безпосередніх воєнних дій, підґрунтям для тривалого ралі дорогоцінних металів стала загальна напруженість у міжнародних відносинах та торговельна політика адміністрації Дональда Трампа.

Інвестори дедалі частіше розглядають золото як захисний актив через побоювання щодо інфляції, знецінення валют та активного скуповування металу центральними банками.

Прогнози аналітиків

Експерти TD Securities зазначають, що золото продовжуватиме вигравати від геополітичної нестабільності та зниження апетиту до ризикових активів. Спекулянти, які раніше скорочували свої позиції, сприймають події на Близькому Сході як можливість для повернення на ринок.

Загалом з початку року золото подорожчало приблизно на чверть, попри січневу корекцію з рекордних 5595 доларів.

Агресивна зовнішня політика Вашингтона та найбільше з 2003 року військове розгортання в регіоні забезпечили металу найдовшу серію місячного зростання з 1973 року.

Нагадаємо, через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями.

28 лютого США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.