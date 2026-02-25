Ціна на золото знову перевищила позначку $5000 на тлі тарифної війни Трампа та конфлікту з Іраном

У середу, 25 лютого, світові ціни на золото продемонстрували впевнене зростання, закріпившись вище психологічної позначки у 5100 доларів за унцію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до 5 175,00 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні зросли на 0,5% до 5 193,90 доларів.

Головний аналітик компанії Bybit Хан Тан зазначає, що слабкий долар та нечіткі прогнози щодо майбутньої торгової стратегії США дозволяють котируванням стабільно триматися вище критичної межі у 5000 доларів.

На думку експерта, за умови збереження поточної напруженості інвестори намагатимуться повернути ціни до історичних рекордів.

Тарифна політика Дональда Трампа

Додатковий імпульс ринку надала промова президента США про становище країни.

Дональд Трамп наголосив, що більшість держав і великих корпорацій прагнуть дотримуватися раніше укладених угод, проте Вашингтон уже перейшов до рішучих дій. Білий дім підтвердив запуск тимчасового світового імпортного тарифу на рівні 10%, який почав діяти у вівторок.

Більше того, американська адміністрація вже розглядає можливість підвищення цієї ставки до 15%, що змушує великих гравців ринку шукати порятунку в золоті як у традиційній «безпечній гавані».

Ескалація навколо Ірану

Геополітичний фон суттєво ускладнюється через ситуацію на Близькому Сході. Попри заплановану зустріч американських посланців з іранською делегацією в Женеві для проведення чергового раунду ядерних переговорів, з’являються тривожні повідомлення про військову співпрацю Тегерана та Пекіна.

Іран наближається до закупівлі китайських крилатих ракет, які потенційно можуть бути застосовані проти військово-морських сил США в регіоні.

На цьому тлі спотова ціна на срібло також продемонструвала вибухове зростання на три з половиною відсотки, піднявшись до рівня 90,40 долара за унцію, що стало найвищим показником за останні три тижні.

Нагадаємо, 17 лютого ціна на золото знизилася на 1,5% до рівня 4 918,65 доларів за унцію, досягнувши тижневого мінімуму. Зниження вартості дорогоцінного металу відбулося на тлі стабілізації попиту на захисні активи та очікувань трейдерів результатів дипломатичних зустрічей між представниками США, Ірану, України та Росії.