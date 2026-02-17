Золото впало до тижневого мінімуму: попит на безпечні активи призупинився

17 лютого ціна на золото знизилася на 1,5% до рівня 4 918,65 доларів за унцію, досягнувши тижневого мінімуму. Зниження вартості дорогоцінного металу відбулося на тлі стабілізації попиту на захисні активи та очікувань трейдерів результатів дипломатичних зустрічей між представниками США, Ірану, України та Росії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Що впливає на вартість золота?

Квітневі ф'ючерси на золото в США знизилися на 2,2% до 4 937 доларів. Зміцнення індексу долара США на 0,2% зробило купівлю злитків дорожчою для власників інших валют, що обмежило попит.

"Трейдери зараз перебувають у режимі вичікування... попит на безпечні активи призупинився, оскільки ринки очікують більшої ясності щодо переговорів між США та Іраном, тоді як на очікування щодо траєкторії ставки Федеральної резервної системи може вплинути публікація останнього протоколу FOMC", – зазначає аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Геополітичний контекст

У Женеві 17 лютого заплановані непрямі переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Паралельно відбуваються зустрічі представників України та Росії за посередництва США. Ці події знизили негайний запит на золото як захисний інструмент.

"На тлі геополітичної та економічної невизначеності... я бачу, що ціни на золото консолідуються вище рівня 5000 доларів і продовжують своє зростання до 6000 доларів впродовж поточного року", – додав Євангеліста.

Динаміка інших металів

Торговельна активність у вівторок була обмежена через закриття ринків Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї у зв'язку з місячним Новим роком.

Зниження цін торкнулося всієї групи дорогоцінних металів:

срібло — падіння на 2,5% до 74,63 долара за унцію;

платина — зниження на 2,5% до 1 991,01 долара;

паладій — втрата 3,1% вартості, ціна становить 1 670,92 долара.

Золото в Україні

Україна має підтверджені прогнозні ресурси золота, які, за офіційними даними Державної служби геології та надр, становлять близько 3 тисяч тонн. Поклади дорогоцінного металу розподілені між кількома регіонами, проте найбільш дослідженою є територія Закарпаття.

До ключових об'єктів галузі належать:

Мужієвське родовище: розташоване на Закарпатті, містить золото-поліметалічні руди;

родовище Сауляк: знаходиться у Рахівському районі, вважається фахівцями перспективним для промислової розробки.

Незважаючи на значні обсяги ресурсів у надрах, промисловий видобуток золота в Україні наразі не ведеться у масштабах, що відповідають потенціалу. Головним стримуючим фактором є висока капіталомісткість проектів.

Нагадаємо, 16 лютого на торгах у Сінгапурі спотова ціна на золото знизилася на 1% до 4 989,64 долара за унцію. Срібло також втратило 1,8%, досягнувши вартості 76,03 долара. Зниження відбулося на тлі слабкої торгівлі та даних про помірну інфляцію в США.