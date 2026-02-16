Запланована подія 2

Ціна на золото знову впала нижче 5000 доларів на тлі слабкої торгівлі

золото, долари
Ціна на золото знизилася. / Shutterstock

16 лютого на торгах у Сінгапурі спотова ціна на золото знизилася на 1% до 4 989,64 долара за унцію. Срібло також втратило 1,8%, досягнувши вартості 76,03 долара. Зниження відбулося на тлі слабкої торгівлі та даних про помірну інфляцію в США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Низька ліквідність на ринках Азії зумовлена вихідними у Китаї, де святкують Новий рік за місячним календарем. Раніше влада Шеньчженя випустила попередження щодо незаконної торгівлі металом на тлі підвищеного попиту.

Аналітики зазначають, що ринок наразі не має факторів для різкого зростання.

"Ринок залишається у фазі відновлення балансу між биками та ведмедями, не маючи чітких каталізаторів для прориву діапазону", — зазначила Ділін Ву, стратег Pepperstone Group Ltd.

У січні ціна золота досягала рекордних 5595 доларів за унцію, після чого відбулося різке падіння до 4400 доларів. Поточні коливання фахівці називають процесом стабілізації.

Однак, попри поточне зниження, фінансові інституції прогнозують подальше зростання активу. ANZ Group Holdings. очікує, що у другому кварталі ціна за унцію може досягти 5800 доларів. Основними чинниками підтримки залишаються геополітична напруженість та недовіра до традиційних валютних активів.

"Структурно метал продовжує демонструвати стійкість — макроекономічний фон був стабільним, але не руйнівним", — підсумував Хебе Чен, аналітик Vantage Markets.

Паралельно з золотом негативну динаміку показали платина (зниження на 0,9% до 2 043,60 долара) та паладій (мінус 0,3% до 1 681,34 долара).

Нагадаємо, 12 лютого ціни на золото пішли вниз після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані з ринку праці США підтримали долар і зменшили очікування швидкого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Автор:
Тетяна Ковальчук