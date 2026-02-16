Запланована подія 2

Цена на золото снова упала ниже 5000 долларов на фоне слабой торговли

золото, доллары
Цена на золото снизилась. / Shutterstock

16 февраля на торгах в Сингапуре спотовая цена на золото снизилась на 1% до 4 989,64 доллара за унцию. Серебро также потеряло 1,8%, достигнув стоимости 76,03 доллара. Снижение произошло на фоне слабой торговли и данных об умеренной инфляции в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Низкая ликвидность на рынках Азии обусловлена выходными в Китае, где отмечают Новый год по лунному календарю. Ранее власти Шэньчжэня выпустили предупреждение о незаконной торговле металлом на фоне повышенного спроса.

Аналитики отмечают, что у рынка пока нет факторов для резкого роста.

"Рынок остается в фазе восстановления баланса между быками и медведями, не имея четких катализаторов для прорыва диапазона", - отметила Дилин Ву, стратег Pepperstone Group Ltd.

В январе цена золота достигала рекордных 5595 долларов за унцию, после чего произошло резкое падение до 4400 долларов. Текущие колебания специалисты называют процессом стабилизации.

Однако несмотря на текущее снижение, финансовые институты прогнозируют дальнейший рост актива. ANZ Group Holdings. ожидает, что во втором квартале цена за унцию может достигнуть 5800 долларов. Основными факторами поддержки остаются геополитическая напряженность и недоверие к традиционным валютным активам.

"Структурно металл продолжает демонстрировать устойчивость – макроэкономический фон был стабильным, но не разрушительным", – подытожил Хебе Чен, аналитик Vantage Markets.

Параллельно с золотом негативную динамику показали платина (снижение на 0,9% до 2043,60 доллара) и палладий (минус 0,3% до 1681,34 доллара).

Напомним, 12 февраля цены на золото пошли вниз после того, как сильнее, чем ожидалось, данные с рынка труда США поддержали доллар и снизили ожидания быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Автор:
Татьяна Ковальчук