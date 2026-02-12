Золото подешевело из-за сильного доллара и статистики занятости США

Цены на золото в четверг пошли вниз после того, как сильнее, чем ожидалось, данные с рынка труда США поддержали доллар и снизили ожидания быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

Золото подешевело

Цены на золото в четверг, 12 февраля, снизились на фоне укрепления доллара США после публикации сильных данных по занятости в январе. Инвесторы пересмотрели ожидания по поводу ближайшего снижения процентных ставок ФРС и сосредоточились на будущих макроэкономических отчетах.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,5% – до 5 055,24 доллара за унцию по состоянию на 06:42 по Гринвичу. Накануне металл подорожал более чем на 1%. Фьючерсы на золото в США с поставками в апреле подешевели на 0,4% - до 5 077,30 доллара за унцию.

По словам стратега OCBC Кристофера Вонга, сильный отчет по рынку труда США привел к частичному сворачиванию ожиданий относительно быстрого смягчения монетарной политики ФРС, что ограничило рост цен на золото.

Индекс доллара США вырос после неожиданно положительных данных по занятости, которые указали на устойчивость американской экономики. Укрепление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для инвесторов из других стран, что оказывает давление на спрос.

В январе рост занятости в США ускорился, а уровень безработицы снизился до 4,3%. В то же время пересмотр предварительных данных показал, что в 2025 году экономика создала лишь 181 тыс. рабочих мест, что значительно меньше оцененных ранее 584 тыс., что несколько смягчает оптимизм по состоянию рынка труда.

Аналитики также обращают внимание на фискальные риски: по прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета страны в 2026 финансовом году вырастет до 1,853 трлн. долларов, что ухудшает общую экономическую картину.

Согласно опросу Reuters, Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать ставки без изменений до завершения каденции главы ФРС Джерома Пауэлла в мае, а первое понижение возможно уже в июне.

Сейчас инвесторы ожидают недельных данных по обращениям за пособием по безработице в четверг и инфляционной статистике в пятницу, которые могут дать новые сигналы относительно дальнейших действий ФРС.

Среди других драгоценных металлов серебро подешевело на 0,6% — до 83,49 доллара за унцию, после скачка на 4% накануне. Платина потеряла 1,1%, опустившись до 2 109,45 доллара, в то время как палладий подорожал на 0,3% — до 1 705,25 доллара за унцию.

Напомним, недавно цена на золото снова превысила отметку в 5000 долларов за унцию, поскольку инвесторы вернулись на рынок после резкой волатильности и значительного падения в конце января.