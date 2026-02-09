Цена золота превысила $5000: рынок частично восстанавливается

Цена на золото снова превысила отметку в 5000 долларов за унцию, поскольку инвесторы вернулись на рынок после резкой волатильности и значительного падения в конце января.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Рынок золота показывает признаки стабилизации.

В понедельник, 9 февраля, на азиатских торгах слитки золота подорожали на 1,7%, восстановив часть позиций после исторического падения в конце января. Металл вернул примерно половину потерь от рекордного максимума 29 января. Серебро также показал рост – на 5,8%, до $82,32 за унцию.

Аналитики подчеркивают, что способность золота стабилизироваться выше $5000 будет ключевой для перехода рынка от реактивного отскока к более устойчивому росту.

Данные показывают, что Народный банк Китая продолжает закупать золото уже 15-й месяц подряд, подчеркивая устойчивый официальный спрос. По сообщению Securities Times, покупки производятся небольшими объемами, что позволяет диверсифицировать активы без дополнительной волатильности цен.

О рынке драгоценных металлов

Рынок драгоценных металлов пережил рекордный рост, вызванный геополитическими рисками, спекулятивной торговлей и опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы США. В конце прошлого месяца золото и серебро рухнули, что Министр финансов США Скотт Бессент назвал следствием "неконтролируемой" торговли в Китае.

Несмотря на это, банки и управляющие активами, в том числе Deutsche Bank, Goldman Sachs и Pictet Asset Management, поддержали восстановление рынка благодаря долгосрочным факторам: диверсификации от активов США, политической неопределенности и росту покупки драгоценных металлов центральными банками.

Китайские регуляторы призвали финансовые учреждения ограничить запасы казначейских облигаций США из-за рисков концентрации и волатильности рынка, рекомендовав банкам сократить высокие позиции.

На серебряном рынке ситуация была еще более бурной: после падения более чем на треть от рекордного пика, в понедельник металл вырос на 6% до $82 за унцию. Платина почти не изменилась в цене, в то время как палладий подорожал. Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,2%, что также способствовало подъему металлов.

Трейдеры теперь следят за будущими экономическими данными США: отчет о занятости за январь и показатели инфляции могут дать сигнал о направлении политики ФРС. К беспокойству добавляет и потенциальное назначение Кевина Уорша на должность главы ФРС, выразившего поддержку новому соглашению между центробанком и Министерством финансов США.

Напомним, 5 февраля цены на золото, серебро, нефть и медь синхронно пошли вниз. После телефонного разговора между лидерами Китая и США градус напряженности упал, а запланированные переговоры с Ираном окончательно успокоили риски.