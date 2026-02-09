Ціна золота перевищила $5000: ринок частково відновлюється

Ціна на золото знову перевищила позначку 5000 доларів за унцію, оскільки інвестори повернулися на ринок після різкої волатильності та значного падіння наприкінці січня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Ринок золота демонструє ознаки стабілізації

У понеділок, 9 лютого, на азійських торгах злитки золота подорожчали на 1,7%, відновивши частину позицій після історичного падіння наприкінці січня. Метал повернув приблизно половину втрат від рекордного максимуму 29 січня. Срібло також показало зростання - на 5,8%, до $82,32 за унцію.

Аналітики наголошують, що здатність золота стабілізуватися вище $5000 буде ключовою для переходу ринку від реактивного відскоку до більш стійкого зростання.

Дані показують, що Народний банк Китаю продовжує закупівлі золота вже 15-й місяць поспіль, підкреслюючи стійкий офіційний попит. За повідомленням Securities Times, покупки проводяться невеликими обсягами, що дозволяє диверсифікувати активи без додаткової волатильності цін.

Про ринок дорогоцінних металів

Ринок дорогоцінних металів пережив рекордне зростання, спричинене геополітичними ризиками, спекулятивною торгівлею та побоюваннями щодо незалежності Федеральної резервної системи США. Наприкінці минулого місяця золото і срібло обвалилися, що Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав наслідком "неконтрольованої" торгівлі в Китаї.

Попри це, банки та управляючі активами, серед яких Deutsche Bank, Goldman Sachs та Pictet Asset Management, підтримали відновлення ринку завдяки довгостроковим факторам: диверсифікації від активів США, політичній невизначеності та зростанню купівлі дорогоцінних металів центральними банками.

Китайські регулятори закликали фінансові установи обмежити запаси казначейських облігацій США через ризики концентрації та волатильності ринку, рекомендувавши банкам скоротити високі позиції.

На срібному ринку ситуація була ще більш бурхливою: після падіння більш ніж на третину від рекордного піку, у понеділок метал зріс на 6%, до $82 за унцію. Платина майже не змінилася в ціні, тоді як паладій подорожчав. Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,2%, що також сприяло підйому металів.

Трейдери тепер стежать за майбутніми економічними даними США: звіт про зайнятість за січень та показники інфляції можуть дати сигнал про напрямок політики ФРС. До занепокоєння додає і потенційне призначення Кевіна Уорша на посаду голови ФРС, який висловив підтримку новій угоді між центробанком і Міністерством фінансів США.

Нагадаємо, 5 лютого ціни на золото, срібло, нафту та мідь синхронно пішли вниз. Після телефонної розмови між лідерами Китаю та США градус напруги впав, а заплановані переговори з Іраном остаточно заспокоїли ризики.