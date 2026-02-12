Золото подешевшало через сильний долар і статистику зайнятості США

Ціни на золото в четвер пішли вниз після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані з ринку праці США підтримали долар і зменшили очікування швидкого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Золото подешевшало

Ціни на золото в четвер, 12 лютого, знизилися на тлі зміцнення долара США після публікації сильних даних щодо зайнятості в січні. Інвестори переглянули очікування щодо найближчого зниження процентних ставок ФРС і зосередилися на майбутніх макроекономічних звітах.

Спотова ціна на золото знизилася на 0,5% - до 5 055,24 долара за унцію станом на 06:42 за Гринвічем. Напередодні метал подорожчав більш ніж на 1%. Ф’ючерси на золото в США з постачанням у квітні подешевшали на 0,4% — до 5 077,30 долара за унцію.

За словами стратега OCBC Крістофера Вонга, сильний звіт з ринку праці США призвів до часткового згортання очікувань щодо швидкого пом’якшення монетарної політики ФРС, що обмежило зростання цін на золото.

Індекс долара США зріс після несподівано позитивних даних щодо зайнятості, які вказали на стійкість американської економіки. Зміцнення долара робить золото, номіноване в американській валюті, дорожчим для інвесторів з інших країн, що тисне на попит.

У січні зростання зайнятості в США прискорилося, а рівень безробіття знизився до 4,3%. Водночас перегляд попередніх даних показав, що у 2025 році економіка створила лише 181 тис. робочих місць, що значно менше раніше оцінених 584 тис., що дещо пом’якшує оптимізм щодо стану ринку праці.

Аналітики також звертають увагу на фіскальні ризики: за прогнозом Бюджетного управління Конгресу США, дефіцит бюджету країни у 2026 фінансовому році зросте до 1,853 трлн доларів, що погіршує загальну економічну картину.

Згідно з опитуванням Reuters, Федеральна резервна система, ймовірно, утримуватиме ставки без змін до завершення каденції голови ФРС Джерома Пауелла у травні, а перше зниження можливе вже в червні.

Наразі інвестори очікують на тижневі дані щодо звернень по допомогу з безробіття у четвер та інфляційну статистику у п’ятницю, які можуть дати нові сигнали щодо подальших дій ФРС.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подешевшало на 0,6% — до 83,49 долара за унцію, після стрибка на 4% напередодні. Платина втратила 1,1%, опустившись до 2 109,45 долара, тоді як паладій подорожчав на 0,3% — до 1 705,25 долара за унцію.

