Золото возвращает позиции: цена снова превысила $5000

После исторического падения рынок драгоценных металлов демонстрирует стремительное восстановление: цена на золото растет второй день подряд, снова пересекая психологическую отметку в $5000 за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Bloomberg.

В среду стоимость золота подскочила на 2,9%, прибавив ко вчерашнему росту, который составил более 6%.

Несмотря на то, что "желтый металл" торгуется на $500 ниже своего исторического максимума (зафиксированного 29 января), с начала года он остается дороже примерно на 17%.

Вместе с золотом демонстрирует уверенное восстановление и серебро.

Причины завершения падения

Старший стратег TD Securities Даниэль Гали отмечает, что фаза вынужденных продаж, спровоцировавшая обвал, предположительно исчерпала себя.

На прошлой неделе рынок столкнулся с эффектом домино: снижение цен заставило дилеров массово продавать активы для хеджирования рисков, что в свою очередь привело к срабатыванию стоп-приказов инвесторов.

Этот каскадный процесс привел к наибольшему дневному падению цены на золото с 2013 года, а для серебра этот обвал стал самым масштабным за всю историю наблюдений.

Спекулятивный перегрев

Стремительный взлет цен в январе был подогрет не только геополитической нестабильностью и сомнениями по поводу будущей независимости ФРС, но и чрезмерным спекулятивным ажиотажем.

Китайские фонды и западные розничные инвесторы накопили значительные позиции, используя кредитные плечи и сложные производные инструменты.

Аналитики Goldman Sachs Group отмечают, что рынок оказался перегретым, а рост был слишком быстрым, что и сделало систему уязвимой к внезапному обвалу во время азиатских торговых часов в прошлую пятницу.

Прогнозы и настроения инвесторов

Пока золото и серебро пытаются стабилизироваться выше критических уровней поддержки.

Инвесторы внимательно следят за тем, смогут ли драгоценные металлы удержать текущие темпы роста, ожидает ли рынок новую волну коррекции после того, как спекулятивный импульс окончательно утихнет.

Стратеги TD Securities отмечают, что волна вынужденных продаж, спровоцировавшая хаос на рынке на прошлой неделе, предположительно исчерпала себя. Однако экстремальная волатильность может на время отпугнуть розничных инвесторов.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал относительно золота, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. В разных регионах Украины есть месторождения золота. Наиболее известное – Мужиевское на Закарпатье.

Напомним, 29 января цена на золото выросла до почти 5600 долларов за унцию. Стоимость серебра на торгах превысила 120 долларов. Медь подскочила до $14125 за тонну. На фоне геополитического и экономического беспокойства инвесторы ищут безопасные гавани.