Золото упало до недельного минимума: спрос на безопасные активы приостановился

17 февраля цена на золото снизилась на 1,5% до уровня 4 918,65 долларов за унцию, достигнув недельного минимума. Снижение стоимости драгметалла произошло на фоне стабилизации спроса на защитные активы и ожиданий трейдеров результатов дипломатических встреч между представителями США, Ирана, Украины и России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Что влияет на цена золота?

Апрельские фьючерсы на золото в США снизились на 2,2% до 4937 долларов. Укрепление индекса доллара США на 0,2% сделало покупку слитков более дорогой для владельцев других валют, что ограничило спрос.

"Трейдеры сейчас находятся в режиме выжидания... спрос на безопасные активы приостановился, поскольку рынки ожидают большей ясности по переговорам между США и Ираном, тогда как на ожидания по траектории ставки Федеральной резервной системы может повлиять публикация последнего протокола FOMC", - отмечает аналитик ActivTrades Рикард.

Геополитический контекст

В Женеве 17 февраля запланированы косвенные переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Параллельно проходят встречи представителей Украины и России при посредничестве США. Эти события снизили немедленный запрос на золото в качестве защитного инструмента.

"На фоне геополитической и экономической неопределенности... я вижу, что цены на золото консолидируются выше уровня 5000 долларов и продолжают свой рост до 6000 долларов в текущем году", - добавил Евангелиста.

Динамика других металлов

Торговая активность во вторник была ограничена из-за закрытия рынков Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи в связи с лунным Новым годом.

Снижение цен коснулось всей группы драгоценных металлов:

серебро - падение на 2,5% до 74,63 доллара за унцию;

платина - снижение на 2,5% до 1 991,01 доллара;

палладий – потеря 3,1% стоимости, цена составляет 1 670,92 доллара.

Золото в Украине

Украина имеет подтвержденные прогнозные ресурсы золота, которые, по официальным данным Государственной службы геологии и недр, составляют около 3 тысяч тонн. Залежи драгоценного металла распределены между несколькими регионами, однако наиболее исследована территория Закарпатья.

К ключевым объектам отрасли относятся:

Мужиевское месторождение: расположено в Закарпатье, содержит золото-полиметаллические руды;

месторождение Сауляк находится в Раховском районе, считается специалистами перспективным для промышленной разработки.

Несмотря на значительные объемы ресурсов в недрах, промышленная добыча золота в Украине пока не ведется в масштабах, соответствующих потенциалу. Главным сдерживающим фактором является высокая капиталоемкость проектов.

Напомним, 16 февраля на торгах в Сингапуре спотовая цена на золото снизилась на 1% до 4 989,64 доллара за унцию. Серебро также потеряло 1,8%, достигнув стоимости 76,03 доллара. Снижение произошло на фоне слабой торговли и данных об умеренной инфляции в США.