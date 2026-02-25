Цена на золото снова превысила $5000 на фоне тарифной войны Трампа и конфликта с Ираном

В среду, 25 февраля, мировые цены на золото продемонстрировали уверенный рост, закрепившись выше психологической отметки в 5100 долларов за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 5175,00 долларов за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле выросли на 0,5% до 5193,90 долларов.

Главный аналитик компании Bybit Хан Тан отмечает, что слабый доллар и нечеткие прогнозы по будущей торговой стратегии США позволяют котировкам стабильно держаться выше критического предела в 5000 долларов.

По мнению эксперта, при сохранении текущей напряженности инвесторы будут пытаться вернуть цены к историческим рекордам.

Тарифная политика Дональда Трампа

Дополнительный импульс рынку придала речь президента США о положении страны.

Дональд Трамп подчеркнул, что большинство государств и крупных корпораций стремятся соблюдать ранее заключенные соглашения, однако Вашингтон уже перешел к решительным действиям. Белый дом подтвердил запуск временного мирового импортного тарифа на уровне 10%, который начал действовать во вторник.

Более того, американская администрация уже рассматривает возможность повышения этой ставки до 15%, что заставляет крупных игроков рынка искать спасение в золоте как в традиционной «безопасной гавани».

Эскалация вокруг Ирана

Геополитический фон существенно усложняется из-за ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на запланированную встречу американских посланников с иранской делегацией в Женеве для проведения очередного раунда ядерных переговоров, появляются тревожные сообщения о военном сотрудничестве Тегерана и Пекина.

Иран приближается к закупке китайских крылатых ракет, которые могут быть применены против военно-морских сил США в регионе.

На этом фоне спотовая цена на серебро также продемонстрировала взрывной рост на три с половиной процента, поднявшись до уровня 90,40 доллара за унцию, что явилось самым высоким показателем за последние три недели.

Напомним, 17 февраля цена на золото снизилась на 1,5% до уровня 4 918,65 долларов за унцию, достигнув недельного минимума. Снижение стоимости драгметалла произошло на фоне стабилизации спроса на защитные активы и ожиданий трейдеров результатов дипломатических встреч между представителями США, Ирана, Украины и России.