У Дубаї продають золото з великими знижками через закрите небо та проблеми з вивезенням

золото
Ринок золота в ОАЕ опинився в ізоляції / Depositphotos

Через масштабні бойові дії та постійні ракетні загрози в регіоні золото в Дубаї почали пропонувати зі значними знижками. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Логістичний колапс, спричинений скасуванням авіарейсів, унеможливив звичне вивезення злитків з цього ключового світового хабу.

Трейдери, намагаючись уникнути величезних витрат на зберігання та фінансування заблокованого товару, змушені знижувати ціну на 30 доларів за унцію порівняно зі світовим еталоном у Лондоні.

Ситуація ускладнюється тим, що багато покупців відмовляються від нових замовлень через непередбачувані витрати на страхування та відсутність гарантій вчасної доставки.

Логістичний тупик

Об'єднані Арабські Емірати, які за 2024 рік імпортували понад 1300 тонн золота, опинилися в центрі транспортної блокади.

Оскільки коштовний метал зазвичай перевозять у вантажних відсіках пасажирських літаків, часткове закриття неба через іранські ракетні атаки паралізувало експорт.

Трейдери та логістичні компанії відмовляються від альтернативних сухопутних маршрутів через Саудівську Аравію чи Оман, вважаючи ризики перетину кордонів під час війни надто високими.

Хоча деякі вантажі почали вилітати з середини тижня, основна маса злитків залишається заблокованою на складах.

Рекордна вартість золота 

Попри локальні знижки в Дубаї, світова ціна на золото цього року продемонструвала стрімке зростання, піднявшись вище позначки у 5000 доларів за унцію. Наразі метал торгується на рівні близько 5172 доларів, хоча зміцнення долара цього тижня дещо стримало висхідну динаміку.

Експерти наголошують, що нинішні запаси у великих імпортерів є достатніми, проте якщо військовий конфлікт і транспортна блокада триватимуть кілька місяців, світовий ринок дорогоцінних металів зіткнеться з серйозною кризою пропозиції.

Нагадаємо, через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями. 

Автор:
Тетяна Бесараб