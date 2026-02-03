Держборг України за рік зріс майже на третину і перевищив 9 трлн грн

Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого боргу склала 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США). За рік цей показник зріс на 29,5% у гривневому еквіваленті. Основний приріст боргу (2,061 трлн грн) зумовлений залученням довгострокового пільгового фінансування для потреб оборони та безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства фінансів.

Джерела фінансування

Ключову роль у підтримці бюджету відіграли міжнародні партнери:

Кредити ERA від G7: 37,9 млрд дол. США. Важливо, що ці кошти обслуговуватимуться за рахунок доходів від заморожених активів РФ, що не створює навантаження на бюджет України.

Допомога від ЄС: 12,1 млрд дол. США в рамках Ukraine Facility. Ці позики мають пільговий період 11–12 років.

Наразі зовнішній борг становить 75% загального портфеля, де левова частка (близько 40%) — це зобов'язання перед Євросоюзом на виключно вигідних умовах. Решта зовнішнього боргу припадає на інші держави-партнери та міжнародні фінансові організації.

Частка комерційного зовнішнього боргу скорочена до рівня менше 10%. Близько 22% боргового портфеля становить внутрішній державний борг. Ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого послідовно скорочується протягом останніх чотирьох років.

Якісна трансформація

З 2021 по 2025 рік Україна продемонструвала вражаючі результати в управлінні державними фінансами:

Збільшення строків: Середньозважений термін погашення боргу зріс із 6,3 року до 13,37 року. Для зовнішнього боргу цей показник сягнув 15,75 року. Зниження вартості: Середня вартість обслуговування боргу впала з 7,2% до 4,55%. Зовнішні запозичення «подешевшали» ще суттєвіше — з 4,5% до 1,9%.

Кредитори та валюти

Хто кредитує: Дві третини боргу (66%) — це пільгова допомога від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав. Внутрішній ринок забезпечує 22% потреб, а комерційний сектор — лише 10%.

Валютний склад: Основними валютами є євро (45%) та долар США (23%). Частка національної валюти становить 21%, СПЗ – 8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 3%.

За оцінками аналітиків KSE, державний борг України, який у листопаді 2025 року досяг $197,4 млрд, за прогнозом, стабілізується на рівні близько 81% ВВП у 2026 році та знизиться до приблизно 77% у 2028 році. Інфляція, що зменшилася до 8% наприкінці 2025 року, у 2026 році може сповільнитися до близько 7,4%, тоді як курс гривні, за прогнозом, поступово девальвує до близько 44 грн/дол. США наприкінці 2026 року.