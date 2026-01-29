Економіка України зростатиме помірно: прогноз ВВП та інфляції від НБУ до 2028 року

За оцінками Національного банку України, економіка країни продовжить відновлюватися після війни, зростаючи на 1,8% у 2026 році. Однак економічне відновлення буде обмежене через проблеми в енергосекторі та логістичні труднощі. Водночас інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році, а до 2028 року досягне цільового рівня в 5%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Прогноз ВВП та інфляції

За прогнозами Національного банку України, наприкінці 2025 року економіка країни пожвавилась завдяки активнішому збору врожаїв, зокрема через зміщення жнив на IV квартал, а також завдяки збільшенню бюджетних видатків. Проте через руйнування логістичної інфраструктури та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії, НБУ дещо знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік до 1,8%.

Продовження нарощування врожаїв та інвестиції в відновлення інфраструктури і оборонний сектор сприятимуть подальшому відновленню економіки. Однак проблеми в енергосекторі все ще обмежуватимуть ділову активність. У зв’язку з цим реальний ВВП України зросте помірно — на 1,8% у 2026 році.

Поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, відбудова інфраструктури та збільшення приватних інвестицій сприятимуть прискоренню економічного зростання до 3-4% у 2027-2028 роках.

Інфляція в Україні буде помірною у 2026 році, а в подальші роки поступово наближатиметься до цільового рівня в 5%, який очікується до середини 2028 року. Зниження інфляції триватиме в наступні місяці, переважно завдяки ефекту від високих урожаїв 2025 року. Проте, масштабні руйнування в енергетичному секторі продовжуватимуть тиснути на ціни, як через ринкові механізми, так і через адміністративні обмеження. Це, разом із ефектами низької бази порівняння, може призвести до помірного прискорення інфляції в другій половині року. Таким чином, за підсумками 2026 року інфляція знизиться до 7,5%.

У наступні роки інфляція буде поступово сповільнюватися завдяки зменшенню енергодефіциту, зниженню зовнішнього цінового тиску, а також збільшенню врожаїв і поліпшенню ситуації на ринку праці, особливо після зниження безпекових ризиків. Монетарна політика НБУ також сприятиме обмеженню цінового тиску. Проте відкладені наслідки руйнувань в енергетичному секторі все ще стримуватимуть процес дезінфляції. За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 6% наприкінці 2027 року, а в 2028 році досягне цілі в 5%.

