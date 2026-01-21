Як змінювався ринок малої комерційної техніки у 2025 році

Ринок малої комерційної техніки (LCV) у 2025 році став відображенням загального стану малого та середнього бізнесу в Україні. Протягом року більшість сегментів демонстрували стагнацію, однак наприкінці року ситуацію частково врятував грудневий сплеск активності, зумовлений передноворічним ажіотажем і логістичними викликами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Загальні підсумки року виглядають неоднозначно. На внутрішньому ринку перепродажів було зафіксовано 24 560 угод, що на 51,9% менше, ніж у 2024 році. Водночас імпорт вживаної комерційної техніки продемонстрував зростання — 12 511 одиниць, або на 18% більше, ніж роком раніше. Сегмент нових LCV також скоротився: у 2025 році зареєстровано 5 898 нових авто, що на 9,9% менше, ніж у попередньому році.

Грудень істотно пожвавив ринок. Внутрішні перепродажі зросли до 2 289 одиниць (+3,9% до листопада), а в річному вимірі приріст сягнув 105,3%. Імпорт вживаних авто додав 15,4% за місяць — до 1 216 одиниць, що на 74% більше, ніж у грудні 2024 року. Продажі нових LCV у грудні склали 606 машин, з яких 537 припало на імпорт, а 69 — на техніку українського виробництва. Виробництво в Україні зросло на 25,5% до листопада, але в річному порівнянні скоротилося на 25,8%.

Внутрішній ринок

На внутрішньому вторинному ринку найбільш затребуваними залишаються фургони, пікапи та вантажопасажирські версії. Лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter, який і далі вважається стандартом для перевізників.

Другу позицію посідає Renault Master, третю — ГАЗ Газель, що досі активно використовується через низьку вартість. До топу також увійшли Volkswagen Transporter, Ford Transit, Renault Kangoo, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy, Renault Trafic та Volkswagen Crafter.

В сегменті імпорту вживаних авто бізнес обирає максимально практичні рішення — фургони, зокрема рефрижератори, та бортові версії з тентом. Лідером став Renault Master, який випередив Mercedes-Benz Sprinter. Значну частку імпорту також сформували Renault Trafic та Renault Kangoo. Серед інших популярних моделей — Volkswagen Crafter і Transporter, Opel Movano, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit та Nissan NV200.

Ринок нових авто

Ринок нових LCV має іншу структуру попиту. Тут переважають фургони, пікапи та рефрижератори, які купують як бізнес, так і державні структури. Абсолютним лідером став Renault Express, друге місце посів пікап Toyota Hilux, третє — Renault Master. До переліку найпопулярніших також увійшли Fiat Ducato, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Citroen Jumper, Toyota Proace та Mitsubishi L200.

Зауважимо, у жовтні в Україні було придбано 4,1 тис. LCV – це на 7,6% більше, ніж у вересні. Водночас у річному вимірі спостерігається спад на 12,2%.