Как менялся рынок малой коммерческой техники в 2025 году

Рынок малой коммерческой техники (LCV) в 2025 г. стал отражением общего состояния малого и среднего бизнеса в Украине. В течение года большинство сегментов демонстрировали стагнацию, однако в конце года ситуацию частично спас декабрьский всплеск активности, обусловленный предновогодним ажиотажем и логистическими вызовами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Общие итоги года смотрятся неоднозначно. На внутреннем рынке перепродаж было зафиксировано 24 560 сделок, что на 51,9% меньше, чем в 2024 году. В то же время импорт б/у коммерческой техники продемонстрировал рост — 12 511 единиц, или на 18% больше, чем годом ранее. Сегмент новых LCV также сократился: в 2025 году зарегистрировано 5898 новых авто, что на 9,9% меньше, чем в предыдущем году.

Декабрь значительно оживил рынок. Внутренние перепродажи выросли до 2 289 единиц (+3,9% к ноябрю), а в годовом исчислении прирост достиг 105,3%. Импорт подержанных автомобилей прибавил 15,4% в месяц — до 1 216 единиц, что на 74% больше, чем в декабре 2024 года. Продажи новых LCV в декабре составили 606 машин, из которых 537 пришлось на импорт, а 69 – на технику украинского производства. Производство в Украине выросло на 25,5% к ноябрю, но в годовом сравнении сократилось на 25,8%.

Внутренний рынок

На внутреннем вторичном рынке наиболее востребованными остаются фургоны, пикапы и грузопассажирские версии. Лидером остается Mercedes-Benz Sprinter, который продолжает считаться стандартом для перевозчиков.

Вторую позицию занимает Renault Master, третью — ГАЗ Газель, который до сих пор активно используется из-за низкой стоимости. В топ также вошли Volkswagen Transporter, Ford Transit, Renault Kangoo, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy, Renault Trafic и Volkswagen Crafter.

В сегменте импорта подержанных авто бизнес выбирает максимально практичные решения - фургоны, в том числе рефрижераторы, и бортовые версии с тентом. Лидером стал Renault Master, опередивший Mercedes-Benz Sprinter. Значительную часть импорта также сформировали Renault Trafic и Renault Kangoo. Среди других популярных моделей – Volkswagen Crafter и Transporter, Opel Movano, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit и Nissan NV200.

Рынок новых авто

Рынок новых LCV имеет другую структуру спроса. Здесь преобладают фургоны, пикапы и рефрижераторы, покупающие как бизнес, так и государственные структуры. Абсолютным лидером стал Renault Express, второе место занял пикап Toyota Hilux, третье – Renault Master. В число самых популярных также вошли Fiat Ducato, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Citroen Jumper, Toyota Proace и Mitsubishi L200.

Заметим, в октябре в Украине было приобретено 4,1 тыс. LCV – это на 7,6% больше, чем в сентябре. В то же время в годовом исчислении наблюдается спад на 12,2%.