Ринок LCV в Україні: у жовтні продажі зросли на 7,6%

Сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) залишається ключовим компонентом українського авторинку, поєднуючи практичність, економічність і універсальність. У жовтні в Україні було придбано 4,1 тис. LCV – це на 7,6% більше, ніж у вересні. Водночас у річному вимірі спостерігається спад на 12,2%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням дані Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку LCV

У жовтні сегмент легких комерційних автомобілів продемонстрував помітні зміни у структурі продажів. Найбільшу частку ринку – 58% – традиційно займають внутрішні перепродажі, тобто операції з уже зареєстрованими в Україні авто. Обсяг таких угод зріс на 17,7% порівняно з вереснем, але залишився на 25% меншим, ніж у жовтні минулого року.

Другу за значенням позицію – 29,6% – посідає імпорт вживаних легких вантажівок. У цьому підсегменті спостерігається помірне місячне зростання на 4,8%, а в річному вимірі – відчутний приріст майже на 30%, що свідчить про стабільний інтерес до пригнаних автомобілів.

Продажі нових імпортних LCV скоротилися – їхня кількість зменшилася на 17,4% порівняно з вереснем і на 11,5% у річному вимірі. Частка цього сегмента становить близько 11% загального ринку.

Найменшу частку – 1,4% – займають авто, вироблені або переобладнані в Україні. Попри те, що у жовтні їх стало менше на 35,6% порівняно з попереднім місяцем, у річному підсумку показник зріс на 12%.

Загалом нові машини (імпортні та українського виробництва) становлять 12,4% усього ринку легких комерційних автомобілів.

Внутрішній ринок LCV

На українському вторинному ринку було укладено 2 379 угод у жовтні. Лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter – універсальний фургон, який має високу довіру серед перевізників. Далі – Renault Master, популярний серед малого бізнесу, та ГАЗ Газель, яку обирають за доступність.

У топі також: Volkswagen Transporter, Ford Transit, а серед компактних моделей – Renault Kangoo, Fiat Doblo і Volkswagen Caddy.

Імпорт вживаних легких комерційних авто

У жовтні до України ввезли 1 215 LCV із пробігом. Тут Renault Master знову лідирує, далі – Mercedes-Benz Sprinter і Volkswagen Crafter. Серед менших моделей популярністю користуються Renault Kangoo та Trafic.

До другої половини рейтингу входять VW Transporter, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, Opel Movano та Nissan NV200.

Нові LCV: попит на фургони і пікапи

Минулого місяця на дорогах з’явилося 508 нових легких вантажівок – 452 імпортні та 56 виготовлені або переобладнані в Україні. Найпопулярнішими стали фургони, далі – пікапи та рефрижератори.

Renault Express утримує лідерство, за ним Peugeot Boxer, Fiat Doblo і Volkswagen Crafter. Серед пікапів вирізняються Toyota Hilux і Mitsubishi L200, які мають практично однакові показники продажів. Також у топі – Fiat Ducato, Peugeot Partner, Expert і український InterCargoTruck F24121.

Електрифікація сегмента

За словами автомобільного експерта Остапа Новицького, у жовтні зафіксовано помітне зростання кількості електричних LCV. Було зареєстровано 132 вживані та 37 нових електровантажівок.

Серед найпопулярніших свіжопригнаних – Renault Kangoo ZE та Nissan eNV200, а також Mercedes-Benz e-Sprinter. Серед нових – Peugeot e-Expert, e-Partner і Maxus e-Deliver. Аналітики прогнозують, що зі зниженням вартості електровантажівок попит на них лише зростатиме, особливо серед бізнесів.

Додамо, у вересні 2025 року було продано 3,7 тис. LCV. Зростання спостерігалося в імпорті вживаних та нових авто, тоді як внутрішні перепродажі дещо впали. Лідерами ринку залишаються Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master та ГАЗ Газель.