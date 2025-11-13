- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ринок LCV в Україні: у жовтні продажі зросли на 7,6%
Сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) залишається ключовим компонентом українського авторинку, поєднуючи практичність, економічність і універсальність. У жовтні в Україні було придбано 4,1 тис. LCV – це на 7,6% більше, ніж у вересні. Водночас у річному вимірі спостерігається спад на 12,2%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням дані Інституту досліджень авторинку.
Динаміка ринку LCV
У жовтні сегмент легких комерційних автомобілів продемонстрував помітні зміни у структурі продажів. Найбільшу частку ринку – 58% – традиційно займають внутрішні перепродажі, тобто операції з уже зареєстрованими в Україні авто. Обсяг таких угод зріс на 17,7% порівняно з вереснем, але залишився на 25% меншим, ніж у жовтні минулого року.
Другу за значенням позицію – 29,6% – посідає імпорт вживаних легких вантажівок. У цьому підсегменті спостерігається помірне місячне зростання на 4,8%, а в річному вимірі – відчутний приріст майже на 30%, що свідчить про стабільний інтерес до пригнаних автомобілів.
Продажі нових імпортних LCV скоротилися – їхня кількість зменшилася на 17,4% порівняно з вереснем і на 11,5% у річному вимірі. Частка цього сегмента становить близько 11% загального ринку.
Найменшу частку – 1,4% – займають авто, вироблені або переобладнані в Україні. Попри те, що у жовтні їх стало менше на 35,6% порівняно з попереднім місяцем, у річному підсумку показник зріс на 12%.
Загалом нові машини (імпортні та українського виробництва) становлять 12,4% усього ринку легких комерційних автомобілів.
Внутрішній ринок LCV
На українському вторинному ринку було укладено 2 379 угод у жовтні. Лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter – універсальний фургон, який має високу довіру серед перевізників. Далі – Renault Master, популярний серед малого бізнесу, та ГАЗ Газель, яку обирають за доступність.
У топі також: Volkswagen Transporter, Ford Transit, а серед компактних моделей – Renault Kangoo, Fiat Doblo і Volkswagen Caddy.
Імпорт вживаних легких комерційних авто
У жовтні до України ввезли 1 215 LCV із пробігом. Тут Renault Master знову лідирує, далі – Mercedes-Benz Sprinter і Volkswagen Crafter. Серед менших моделей популярністю користуються Renault Kangoo та Trafic.
До другої половини рейтингу входять VW Transporter, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, Opel Movano та Nissan NV200.
Нові LCV: попит на фургони і пікапи
Минулого місяця на дорогах з’явилося 508 нових легких вантажівок – 452 імпортні та 56 виготовлені або переобладнані в Україні. Найпопулярнішими стали фургони, далі – пікапи та рефрижератори.
Renault Express утримує лідерство, за ним Peugeot Boxer, Fiat Doblo і Volkswagen Crafter. Серед пікапів вирізняються Toyota Hilux і Mitsubishi L200, які мають практично однакові показники продажів. Також у топі – Fiat Ducato, Peugeot Partner, Expert і український InterCargoTruck F24121.
Електрифікація сегмента
За словами автомобільного експерта Остапа Новицького, у жовтні зафіксовано помітне зростання кількості електричних LCV. Було зареєстровано 132 вживані та 37 нових електровантажівок.
Серед найпопулярніших свіжопригнаних – Renault Kangoo ZE та Nissan eNV200, а також Mercedes-Benz e-Sprinter. Серед нових – Peugeot e-Expert, e-Partner і Maxus e-Deliver. Аналітики прогнозують, що зі зниженням вартості електровантажівок попит на них лише зростатиме, особливо серед бізнесів.
Додамо, у вересні 2025 року було продано 3,7 тис. LCV. Зростання спостерігалося в імпорті вживаних та нових авто, тоді як внутрішні перепродажі дещо впали. Лідерами ринку залишаються Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master та ГАЗ Газель.