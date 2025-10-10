Легкі комерційні авто в Україні: які нові тренди та популярні моделі вересня

Сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні залишається популярним серед малого та середнього бізнесу завдяки економічності та компактним розмірам. У вересні 2025 року було продано 3,7 тис. машин, зростання спостерігалося в імпорті вживаних та нових авто, тоді як внутрішні перепродажі дещо впали. Лідерами ринку залишаються Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master та ГАЗ Газель.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Які авто купували у вересні?

Найбільший попит на внутрішньому ринку легких комерційних автомобілів у вересні мали вантажні фургони — саме вони складають основу сегмента. Пікапи та вантажопасажирські модифікації купували значно рідше.

За місяць відбулося понад 1 917 угод купівлі-продажу таких авто.

Лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter — універсальний бус із високою репутацією серед перевізників. Другою найпопулярнішою моделлю став Renault Master, який цінується малим бізнесом за вигідне поєднання ціни та об’єму вантажу. Третє місце займає ГАЗ Газель — своєрідний "Жигуль" у сегменті вантажних авто.

Компактні моделі, такі як Renault Kangoo чи VW Caddy, зручні для роботи в місті, економні та часто використовуються у сервісних і кур’єрських службах. Більш місткі авто, як Vivaro, Crafter, Trafic чи Transit, залишаються популярними серед тих, хто потребує більше вантажного простору, але не хоче купувати вантажівку.

Про імпорт вживаних та нових авто

У вересні 2025 року український автопарк поповнився 1 141 вживаним легким комерційним автомобілем. Найчастіше покупці обирали вантажні фургони, трохи рідше — рефрижератори та фургони з гідробортом.

На ринку імпортованих авто з пробігом традиційно лідирують Renault Master і Mercedes-Benz Sprinter, які значно випереджають інших конкурентів. За ними йдуть Trafic, Crafter, Kangoo та інші моделі, але вже в меншій кількості.

У вересні на українські дороги виїхали 606 нових легких вантажівок. З них 519 були імпортовані, а 87 — вироблені або переобладнані в Україні.

Найпопулярнішими залишаються фургони, трохи менше купували пікапи та фургони-рефрижератори. Лідером серед нових малих вантажівок став Peugeot Boxer, друге місце посів Renault Express, а третє — Fiat Doblo.

Середній вік машин на вторинному ринку склав 15,7 року для внутрішніх перепродажів та 6 років для недавно пригнаних авто.

