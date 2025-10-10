Легкие коммерческие авто в Украине: какие новые тренды и популярные модели сентября

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в Украине остается популярным среди малого и среднего бизнеса благодаря экономичности и компактным размерам. В сентябре 2025 года было продано 3,7 тыс. машин, рост наблюдался в импорте подержанных и новых авто, в то время как внутренние перепродажи несколько упали. Лидерами рынка остаются Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master и ГАЗ Газель.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Институт исследования авторынка.

Какие авто покупали в сентябре?

Наибольший спрос на внутреннем рынке легких коммерческих автомобилей в сентябре пользовались грузовыми фургонами — именно они составляют основу сегмента. Пикапы и грузопассажирские модификации покупали гораздо реже.

За месяц произошло более 1917 сделок купли-продажи таких авто.

Лидером остается Mercedes-Benz Sprinter – универсальный бус с высокой репутацией среди перевозчиков. Второй популярной моделью стал Renault Master, который ценится малым бизнесом за выгодное сочетание цены и объема груза. Третье место занимает ГАЗ Газель - своеобразный "Жигуль" в сегменте грузовых авто.

Компактные модели, такие как Renault Kangoo или VW Caddy, удобны для работы в городе, экономны и часто используются в сервисных и курьерских службах. Более вместительные автомобили, как Vivaro, Crafter, Trafic или Transit, остаются популярными среди тех, кто нуждается в большем грузовом пространстве, но не хочет покупать грузовик.

Об импорте подержанных и новых авто

В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнился 1141 подержанным легким коммерческим автомобилем. Чаще покупатели выбирали грузовые фургоны, чуть реже — рефрижераторы и фургоны с гидробортом.

На рынке импортированных авто с пробегом традиционно лидируют Renault Master и Mercedes-Benz Sprinter, значительно опережающие других конкурентов. За ними следуют Trafic, Crafter, Kangoo и другие модели, но уже в меньшем количестве.

В сентябре на украинские дороги выехали 606 новых легких грузовиков. Из них 519 были импортированы, а 87 – произведены или переоборудованы в Украину.

Самыми популярными остаются фургоны, поменьше покупали пикапы и фургоны-рефрижераторы. Лидером среди новых малых грузовиков стал Peugeot Boxer, второе место занял Renault Express, а третье – Fiat Doblo.

Средний возраст машин на вторичном рынке составил 15,7 года для внутренних перепродаж и 6 лет для недавно пригнанных авто.

