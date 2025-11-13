Рынок LCV в Украине: в октябре продажи выросли на 7,6%

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) остается ключевым компонентом украинского авторынка, сочетая практичность, экономичность и универсальность. В октябре в Украине было приобретено 4,1 тыс. LCV – это на 7,6% больше, чем в сентябре. В то же время в годовом исчислении наблюдается спад на 12,2%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Динамика рынка LCV

В октябре сегмент легких коммерческих автомобилей продемонстрировал заметные изменения в структуре продаж. Наибольшую долю рынка – 58% – традиционно занимают внутренние перепродажи, то есть сделки с уже зарегистрированными в Украине авто. Объем таких соглашений вырос на 17,7% по сравнению с сентябрем, но остался на 25% меньше, чем в октябре прошлого года.

Вторую по значению позицию – 29,6% – занимает импорт подержанных легких грузовиков. В этом подсегменте наблюдается умеренный месячный рост на 4,8%, а в годовом измерении ощутимый прирост почти на 30%, что свидетельствует о стабильном интересе к пригнанным автомобилям.

Продажи новых импортных LCV сократились – их количество уменьшилось на 17,4% по сравнению с сентябрем и на 11,5% в годовом исчислении. Доля этого сегмента составляет около 11% общего рынка.

Наименьшую долю – 1,4% – занимают автомобили, произведенные или переоборудованные в Украине. Несмотря на то, что в октябре их стало меньше на 35,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом итоге показатель вырос на 12%.

В целом, новые машины (импортные и украинского производства) составляют 12,4% всего рынка легких коммерческих автомобилей.

Внутренний рынок LCV

На украинском вторичном рынке было заключено 2379 сделок в октябре. Лидером остается Mercedes-Benz Sprinter – универсальный фургон, обладающий высоким доверием среди перевозчиков. Далее – Renault Master, популярный среди малого бизнеса и ГАЗ Газель, которую выбирают за доступность.

В топе также Volkswagen Transporter, Ford Transit, а среди компактных моделей – Renault Kangoo, Fiat Doblo и Volkswagen Caddy.

Импорт б/у легких коммерческих автомобилей

В октябре в Украину ввезли 1215 LCV с пробегом. Здесь Renault Master снова лидирует, дальше – Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter. Среди меньших моделей популярностью пользуются Renault Kangoo и Trafic.

Во вторую половину рейтинга входят VW Transporter, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, Opel Movano и Nissan NV200.

Новые LCV: спрос на фургоны и пикапы

В прошлом месяце на дорогах появилось 508 новых легких грузовиков – 452 импортных и 56 изготовленных или переоборудованных в Украине. Наиболее популярными стали фургоны, далее – пикапы и рефрижераторы.

Renault Express удерживает лидерство, за ним Peugeot Boxer, Fiat Doblo и Volkswagen Crafter. Среди пикапов отличаются Toyota Hilux и Mitsubishi L200, имеющие практически одинаковые показатели продаж. Также в топе – Fiat Ducato, Peugeot Partner, Expert и украинский InterCargoTruck F24121.

Электрификация сегмента

По словам автомобильного эксперта Остапа Новицкого, в октябре зафиксирован заметный рост количества электрических LCV. Было зарегистрировано 132 подержанных и 37 новых электрогрузовиков.

Среди самых популярных свежепригнанных Renault Kangoo ZE и Nissan eNV200, а также Mercedes-Benz e-Sprinter. Среди новых – Peugeot e-Expert, e-Partner и Maxus e-Deliver. Аналитики прогнозируют, что со снижением стоимости электрогрузовиков спрос на них будет только расти, особенно среди бизнесов.

В сентябре 2025 года было продано 3,7 тыс. LCV. Рост наблюдался в импорте подержанных и новых автомобилей, тогда как внутренние перепродажи несколько упали. Лидерами рынка остаются Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master и ГАЗ Газель.