Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок LCV в ноябре просел на 14%, но импорт из Европы растет

Рынок LCV
Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master снова лидируют на рынке LCV / Depositphotos

Легкая коммерческая техника (LCV) остается одним из самых стабильных сегментов украинского авторынка. Благодаря умеренным затратам на эксплуатацию, маневровости и универсальности "бусы" остаются ключевым инструментом для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Грузопассажирские версии дополнительно совмещают функции рабочего транспорта и семейного автомобиля.

Впрочем, в ноябре рынок продемонстрировал сезонное охлаждение. Общий объем торгов, по данным Института исследований авторынка, составил 3720 единиц, что на 13,8% меньше, чем в октябре, и на 3,7% ниже показателя ноября прошлого года.

Динамика по подсегментам была разнонаправленной:

  • внутренние перепродажи: − 11,5% к октябрю, − 10,8% год к году;
  • импорт подержанных автомобилей: −17,9% месяц к месяцу, +22,2% год к году;
  • импорт новых: −15,2% месяц к месяцу, − 13,1% год к году;
  • техника, произведенная или переоборудованная в Украине: − 6,8% месяц к месяцу, − 9,8% год к году.

В структуре рынка наибольшую долю – 59,1% – занимают внутренние перепродажи. Импортируемые подержанные LCV формируют 28,3% сегмента, новые импортные – 11,1%, а техника украинского производства или переоборудования – 1,5%. Совокупная доля новых автомобилей составляет 12,6%.

Фото 2 — Рынок LCV в ноябре просел на 14%, но импорт из Европы растет

Внутренний рынок

Наибольший сегмент – внутренние перепродажи – в ноябре сократился на 11,5%. Лидерами остаются проверенные модели: первое место занимает Mercedes-Benz Sprinter, за ним следует Renault Master. Третью позицию все еще удерживает устаревшая, но дешевая в эксплуатации "Газель", спрос на которую постепенно снижается. Также в десятке стабильно присутствует Volkswagen Transporter и Renault Kangoo.

Импорт б/у авто

Сегмент импортируемых подержанных LCV продемонстрировал сезонное понижение, однако в годовом измерении вырос на 22,2%. Это свидетельствует о стабильном спросе на обновление автопарка за счет высококачественных европейских машин. Лидерами остаются Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master, заметно опережая конкурентов. Для меньших объемов перевозок бизнес выбирает Renault Kangoo и Trafic.

Продажи новых LCV

Рынок новой коммерческой техники тоже сократился. В этом сегменте бизнес предпочитает компактные и экономные модели. Лидирует Fiat Doblo, далее следуют Renault Express и Fiat Ducato. Стабильный спрос сохраняется и на пикапы Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, активно использующие аграрии, энергетики и технические службы.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что ноябрьское падение на 13% является типичным сезонным явлением. В то же время годовой рост импорта б/у LCV более чем на 20% свидетельствует о том, что малый и средний бизнес продолжает инвестировать в обновление автопарка, тогда как сегмент новых авто остается под давлением экономической неопределенности.

Заметим, что в октябре в Украине было приобретено 4,1 тыс. LCV – это на 7,6% больше, чем в сентябре. В то же время в годовом исчислении наблюдается спад на 12,2%.

Автор:
Татьяна Гойденко