Рынок LCV в ноябре просел на 14%, но импорт из Европы растет

Легкая коммерческая техника (LCV) остается одним из самых стабильных сегментов украинского авторынка. Благодаря умеренным затратам на эксплуатацию, маневровости и универсальности "бусы" остаются ключевым инструментом для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Грузопассажирские версии дополнительно совмещают функции рабочего транспорта и семейного автомобиля.

Впрочем, в ноябре рынок продемонстрировал сезонное охлаждение. Общий объем торгов, по данным Института исследований авторынка, составил 3720 единиц, что на 13,8% меньше, чем в октябре, и на 3,7% ниже показателя ноября прошлого года.

Динамика по подсегментам была разнонаправленной:

внутренние перепродажи: − 11,5% к октябрю, − 10,8% год к году;

импорт подержанных автомобилей: −17,9% месяц к месяцу, +22,2% год к году;

импорт новых: −15,2% месяц к месяцу, − 13,1% год к году;

техника, произведенная или переоборудованная в Украине: − 6,8% месяц к месяцу, − 9,8% год к году.

В структуре рынка наибольшую долю – 59,1% – занимают внутренние перепродажи. Импортируемые подержанные LCV формируют 28,3% сегмента, новые импортные – 11,1%, а техника украинского производства или переоборудования – 1,5%. Совокупная доля новых автомобилей составляет 12,6%.

Внутренний рынок

Наибольший сегмент – внутренние перепродажи – в ноябре сократился на 11,5%. Лидерами остаются проверенные модели: первое место занимает Mercedes-Benz Sprinter, за ним следует Renault Master. Третью позицию все еще удерживает устаревшая, но дешевая в эксплуатации "Газель", спрос на которую постепенно снижается. Также в десятке стабильно присутствует Volkswagen Transporter и Renault Kangoo.

Импорт б/у авто

Сегмент импортируемых подержанных LCV продемонстрировал сезонное понижение, однако в годовом измерении вырос на 22,2%. Это свидетельствует о стабильном спросе на обновление автопарка за счет высококачественных европейских машин. Лидерами остаются Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master, заметно опережая конкурентов. Для меньших объемов перевозок бизнес выбирает Renault Kangoo и Trafic.

Продажи новых LCV

Рынок новой коммерческой техники тоже сократился. В этом сегменте бизнес предпочитает компактные и экономные модели. Лидирует Fiat Doblo, далее следуют Renault Express и Fiat Ducato. Стабильный спрос сохраняется и на пикапы Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, активно использующие аграрии, энергетики и технические службы.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что ноябрьское падение на 13% является типичным сезонным явлением. В то же время годовой рост импорта б/у LCV более чем на 20% свидетельствует о том, что малый и средний бизнес продолжает инвестировать в обновление автопарка, тогда как сегмент новых авто остается под давлением экономической неопределенности.

Заметим, что в октябре в Украине было приобретено 4,1 тыс. LCV – это на 7,6% больше, чем в сентябре. В то же время в годовом исчислении наблюдается спад на 12,2%.