Ринок LCV у листопаді просів на 14%, але імпорт з Європи зростає

Ринок LCV
Мercedes-Benz Sprinter та Renault Master знову лідирують на ринку LCV / Depositphotos

Легка комерційна техніка (LCV) залишається одним із найстабільніших сегментів українського авторинку. Завдяки помірним витратам на експлуатацію, маневровості та універсальності "буси" залишаються ключовим інструментом для малого й середнього бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Вантажопасажирські версії додатково поєднують функції робочого транспорту та сімейного авто.

Втім, у листопаді ринок продемонстрував сезонне охолодження. Загальний обсяг торгів, за даними Інституту досліджень авторинку, становив 3 720 одиниць, що на 13,8% менше, ніж у жовтні, та на 3,7% нижче показника листопада минулого року.

Динаміка за підсегментами була різноспрямованою:

  • внутрішні перепродажі: − 11,5% до жовтня, − 10,8% рік до року;
  • імпорт вживаних авто: −17,9% місяць до місяця, +22,2% рік до року;
  • імпорт нових: −15,2% місяць до місяця, − 13,1% рік до року;
  • техніка, вироблена або переобладнана в Україні: − 6,8% місяць до місяця, − 9,8% рік до року.

У структурі ринку найбільшу частку — 59,1% — займають внутрішні перепродажі. Імпортовані вживані LCV формують 28,3% сегмента, нові імпортні — 11,1%, а техніка українського виробництва або переобладнання — 1,5%. Сукупна частка нових автомобілів становить 12,6%.

Внутрішній ринок

Найбільший сегмент — внутрішні перепродажі — у листопаді скоротився на 11,5%. Лідерами залишаються перевірені моделі: перше місце посідає Mercedes-Benz Sprinter, за ним іде Renault Master. Третю позицію все ще утримує застаріла, але дешева в експлуатації "Газель", попит на яку поступово знижується. Також у десятці стабільно присутні Volkswagen Transporter та Renault Kangoo.

Імпорт вживаних авто

Сегмент імпортованих вживаних LCV продемонстрував сезонне зниження, однак у річному вимірі зріс на 22,2%. Це свідчить про стабільний попит на оновлення автопарку за рахунок якісних європейських машин. Лідерами залишаються Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master, помітно випереджаючи конкурентів. Для менших обсягів перевезень бізнес обирає Renault Kangoo та Trafic.

Продажі нових LCV

Ринок нової комерційної техніки також скоротився. У цьому сегменті бізнес надає перевагу компактним та економним моделям. Лідирує Fiat Doblo, далі йдуть Renault Express та Fiat Ducato. Стабільний попит зберігається і на пікапи Mitsubishi L200 та Toyota Hilux, які активно використовують аграрії, енергетики та технічні служби.

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначає, що листопадове падіння на 13% є типовим сезонним явищем. Водночас річне зростання імпорту вживаних LCV більш ніж на 20% свідчить про те, що малий і середній бізнес продовжує інвестувати в оновлення автопарку, тоді як сегмент нових авто залишається під тиском економічної невизначеності.

Зауважимо, у жовтні в Україні було придбано 4,1 тис. LCV – це на 7,6% більше, ніж у вересні. Водночас у річному вимірі спостерігається спад на 12,2%.

Автор:
Тетяна Гойденко