Сегмент легких комерційних авто зростає: бізнес оновлює автопарки

Березнева статистика ринку легких комерційних автомобілів (LCV, до 3,5 т) свідчить про поступове відновлення ділової активності. Попри високі ціни на пальне — близько 90 грн за дизель і 73 грн за бензин — бізнес адаптується до нових умов. Загалом за місяць зафіксовано понад 3,7 тис. реєстраційних операцій у всіх сегментах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Найбільш динамічне зростання продемонстрував сегмент нових автомобілів, що вказує на готовність компаній інвестувати в оновлення автопарків для оптимізації витрат на обслуговування та паливо.

Внутрішній ринок перепродажів зріс на 16,6% у порівнянні з лютим, фактично повернувшись до рівня минулого року. Імпорт вживаних авто додав 8,8% у місячному вимірі, хоча в річному все ще відстає. Водночас ключовою тенденцією стало різке зростання внутрішнього виробництва та переобладнання комерційного транспорту — понад 111% у річному вимірі.

На вторинному ринку стабільно домінують перевірені моделі європейських виробників. Водночас зберігається попит на дешевші автомобілі, зокрема представників пострадянського автопрому, що свідчить про наявність сегмента малого бізнесу з обмеженими інвестиційними можливостями.

У структурі перепродажів помітно посилилися позиції компактних фургонів і міських вантажних авто, які використовуються для дистрибуції. Зросла також частка вантажно-пасажирських модифікацій і пікапів як універсального транспорту для малого бізнесу.

У сегменті імпорту вживаних LCV домінує прагматичний підхід: попит зосереджений на моделях із перевіреною надійністю та доступним сервісом. Значну частку становлять суцільнометалеві фургони, а також спеціалізовані модифікації — рефрижератори та бортові платформи, що вказує на підготовку логістики до сезонного зростання перевезень.

Ринок нових авто у березні продемонстрував зміну структури попиту. Лідерство вперше отримали повнопривідні пікапи, що відображає зростаючий попит на універсальний транспорт із підвищеною прохідністю. У топі також залишаються великі фургони та рамні пікапи.

Окремо варто відзначити розвиток внутрішнього виробництва та спеціалізованого дообладнання техніки. Зростання цього сегмента більш ніж удвічі свідчить про посилення локалізації та економічну доцільність виробництва в Україні.

На тлі високих цін на пальне поступово активізується сегмент електричних комерційних авто. У березні зафіксовано імпорт близько 60 електричних фургонів, переважно для міської логістики. Водночас внутрішній ринок електротранспорту залишається на етапі формування, з обмеженою кількістю нових реєстрацій.

Загалом ринок LCV демонструє адаптацію до нових економічних умов, із поступовим зміщенням попиту в бік ефективніших, універсальних та економічно обґрунтованих рішень.

Додамо, у січні 2026 року ринок малої комерційної техніки (LCV) в Україні очікувано сповільнився після грудневого піка: кількість угод та реєстрацій зменшилася в місячному вимірі, однак у більшості сегментів збереглося впевнене зростання у порівнянні з минулим роком.