Сегмент легких коммерческих авто растет: бизнес обновляет автопарки

Мартовская статистика рынка легких коммерческих автомобилей (LCV, до 3,5 т) свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности. Несмотря на высокие цены на топливо, около 90 грн за дизель и 73 грн за бензин бизнес адаптируется к новым условиям. В общей сложности за месяц зафиксировано более 3,7 тыс. регистрационных операций во всех сегментах.

Наиболее динамичный рост продемонстрировал сегмент новых автомобилей, что указывает на готовность компаний инвестировать в обновление автопарков для оптимизации расходов на обслуживание и топливо.

Внутренний рынок перепродаж вырос на 16,6% по сравнению с февралем, фактически вернувшись к уровню прошлого года. Импорт подержанных авто прибавил 8,8% в месячном измерении, хотя в годовом все еще отстает. В то же время, ключевой тенденцией стал резкий рост внутреннего производства и переоборудование коммерческого транспорта — более 111% в годовом измерении.

На вторичном рынке стабильно преобладают проверенные модели европейских производителей. В то же время, сохраняется спрос на более дешевые автомобили, в частности представителей постсоветского автопрома, что свидетельствует о наличии сегмента малого бизнеса с ограниченными инвестиционными возможностями.

В структуре перепродаж заметно усилились позиции компактных фургонов и городских грузовых авто, которые используются для дистрибуции. Возросла также доля грузопассажирских модификаций и пикапов как универсального транспорта для малого бизнеса.

В сегменте импорта б/у LCV доминирует прагматический подход: спрос сосредоточен на моделях с проверенной надежностью и доступным сервисом. Значительную часть составляют цельнометаллические фургоны, а также специализированные модификации — рефрижераторы и бортовые платформы, что указывает на подготовку логистики к сезонному росту перевозок.

Рынок новых автомобилей в марте продемонстрировал изменение структуры спроса. Лидерство впервые получили полноприводные пикапы, отражающие растущий спрос на универсальный транспорт с повышенной проходимостью. В топе остаются большие фургоны и рамные пикапы.

Отдельно следует отметить развитие внутреннего производства и специализированного оборудования техники. Рост этого сегмента более чем в два раза свидетельствует об усилении локализации и экономической целесообразности производства в Украине.

На фоне высоких цен на горючее постепенно активизируется сегмент электрических коммерческих автомобилей. В марте зафиксирован импорт около 60-ти электрических фургонов, преимущественно для городской логистики. В то же время, внутренний рынок электротранспорта остается на этапе формирования, с ограниченным количеством новых регистраций.

В целом, рынок LCV демонстрирует адаптацию к новым экономическим условиям, с постепенным смещением спроса в сторону более эффективных, универсальных и экономически обоснованных решений.

Добавим, в январе 2026 года рынок малой коммерческой техники (LCV) в Украине ожидаемо замедлился после декабрьского пика: количество сделок и регистраций уменьшилось в месячном измерении, однако в большинстве сегментов сохранился уверенный рост по сравнению с прошлым годом.