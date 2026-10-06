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Новини
Дата публікації

Ринок нових вантажівок у вересні встановив рекорд

вантажівки
Ринок нових вантажівок у вересні встановив рекорд

У вересні в Україні реалізували 1457 нових комерційних автомобілів – вантажівок і спецтехніки. Це найбільший місячний результат у цьому сегменті ринку з січня 2022 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з вереснем минулого року попит на нові комерційні автомобілі зріс на 31%.

Лідером ринку став Renault із результатом 422 продані автомобілі. На другому місці Fiat – 118 машин, на третьому Mercedes-Benz – 114.

До п'ятірки найпопулярніших марок також увійшли Hyundai із 93 проданими автомобілями та Volkswagen із 90.

З початку 2026 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 10 083 нові машини. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таким чином, ринок нової комерційної техніки не лише зберігає річне зростання, а у вересні вийшов на найвищий місячний показник за понад чотири роки.

Нагадаємо, у липні ринок нових вантажівок зріс на третину: тоді в Україні реалізували 1305 нових комерційних автомобілів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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