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Ринок нових вантажівок у липні зріс на третину: хто в топі

Ринок нових вантажівок у липні зріс на третину
Ринок нових вантажівок у липні зріс на третину

У липні в Україні реалізували 1305 нових комерційних автомобілів — вантажівок і спецтехніки. Це на 34% більше, ніж у липні минулого року, та на 8% більше порівняно з червнем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Від початку 2026 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 7576 нових машин. Це майже на 15% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Лідером липневого ринку став Renault, який реалізував 297 автомобілів. До п’ятірки найпопулярніших марок також увійшли:

  • Renault — 297 авто;
  • Citroen — 117;
  • Mercedes-Benz — 114;
  • Fiat — 107;
  • MAN — 97.

Додамо, у червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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