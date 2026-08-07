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Рынок новых грузовиков в июле вырос на треть: кто в топе
В июле в Украине реализовали 1305 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. Это на 34% больше, чем в июле прошлого года, и на 8% больше по сравнению с июнем.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнил 7576 новых машин. Это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Лидером июльского рынка стал Renault, реализовавший 297 автомобилей. В пятерку самых популярных марок также вошли:
- Renault - 297 авто;
- Citroen - 117;
- Mercedes-Benz - 114;
- Fiat - 107;
- MAN - 97.
Добавим, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.