Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок новых грузовиков в июле вырос на треть: кто в топе

Рынок новых грузовиков в июле вырос на треть
Рынок новых грузовиков в июле вырос на треть

В июле в Украине реализовали 1305 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. Это на 34% больше, чем в июле прошлого года, и на 8% больше по сравнению с июнем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнил 7576 новых машин. Это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Лидером июльского рынка стал Renault, реализовавший 297 автомобилей. В пятерку самых популярных марок также вошли:

  • Renault - 297 авто;
  • Citroen - 117;
  • Mercedes-Benz - 114;
  • Fiat - 107;
  • MAN - 97.

Добавим, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности