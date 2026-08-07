Рынок новых грузовиков в июле вырос на треть: кто в топе

В июле в Украине реализовали 1305 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. Это на 34% больше, чем в июле прошлого года, и на 8% больше по сравнению с июнем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнил 7576 новых машин. Это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Лидером июльского рынка стал Renault, реализовавший 297 автомобилей. В пятерку самых популярных марок также вошли:

Renault - 297 авто;

Citroen - 117;

Mercedes-Benz - 114;

Fiat - 107;

MAN - 97.

Добавим, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.