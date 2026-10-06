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Рынок новых грузовиков в сентябре установил рекорд

грузовики
Рынок новых грузовиков в сентябре установил рекорд

В сентябре в Украине реализовали 1457 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. Это самый большой месячный результат в этом сегменте рынка с января 2022 года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем прошлого года, спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 31%.

Лидером рынка стал Renault с результатом 422 проданных автомобилей. На втором месте Fiat – 118 машин, на третьем – Mercedes-Benz – 114.

В пятерку самых популярных марок также вошли Hyundai с 93 проданными автомобилями и Volkswagen из 90.

С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 10 083 новых машин. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Таким образом, рынок новой коммерческой техники не только сохраняет годовой рост, а в сентябре вышел на самый высокий месячный показатель более чем за четыре года.

Напомним, в июле рынок новых грузовиков вырос на треть : тогда в Украине реализовали 1305 новых коммерческих автомобилей.

Автор:
Татьяна Гойденко

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