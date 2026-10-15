Рынок коммерческих авто в Украине вырос почти на 42%: какие модели чаще всего покупает бизнес

В первом полугодии 2026 года регистрация легких коммерческих автомобилей в Украине выросла на 41,7%. Основной прирост обеспечили пикапы и фургоны, в то время как регистрации тяжелых грузовиков и автобусов несколько сократились.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Какие коммерческие авто пользуются наибольшим спросом

В Украине количество регистраций легких коммерческих автомобилей категории N1 увеличилось на 41,7% по сравнению с первым полугодием 2025 года. В то же время, сегмент тяжелых грузовиков N2/N3 сократился на 0,6%, а автобусов M2/M3 — на 1,8%.

Больше всего в легком сегменте добавили пикапы: их количество выросло с 674 до 1 185, то есть на 511 автомобилей. Регистрация крупных фургонов увеличились с 1 164 до 1 500, компактных — с 702 до 937. Легких шасси зарегистрировали 76 по сравнению с 43 годом ранее. В то же время, количество специальных автомобилей уменьшилось с 47 до 28.

Эти типы транспорта используются для доставки товаров, работы сервисных бригад, строительства, сельского хозяйства и локальной логистики. Статистика свидетельствует, что рост рынка сосредоточен, прежде всего, в сегменте машин для повседневных рабочих задач.

Чем украинский рынок отличается от ЕС

В Евросоюзе за первое полугодие 2026 года регистрация легких коммерческих автомобилей выросла на 1,9%, грузовиков — на 9,8%, автобусов — на 22,7%.

В то же время электротяга распространяется в разных сегментах неравномерно. В ЕС она составила 27,7% регистраций автобусов и 4,8% грузовиков. Дизель сохранял долю 92,1% в сегменте грузовиков и 58,2% посреди автобусов.

В Украине дизель преобладал во всех трех категориях: его доля составила 97,4% среди легких коммерческих автомобилей и 99,4% среди грузовиков. В сегменте автобусов все зарегистрированные в приведенной статистике машины были дизельными.

Аналитики отмечают, что для бизнеса выбор транспорта зависит не только от цены приобретения, но и стоимости обслуживания, доступности запчастей, риска простоев и возможности использовать автомобиль для различных задач. Поэтому европейские тенденции не обязательно означают такой же спрос в Украине.

Данные за первое полугодие показывают: наибольший прирост сосредоточен в сегменте пикапов и фургонов, в то время как в тяжелых грузовиках и автобусах аналогичного роста нет.

Напомним, в сентябре в Украине реализовали 1457 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. Это самый большой месячный результат в этом сегменте рынка с января 2022 года.