Названы самые популярные новые автомобили среди украинцев и компаний

В январе-сентябре 2026 года в Украине приобрели 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью среди частных клиентов стала Toyota RAV4, а среди корпоративных покупателей лидировал Renault Duster.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".

Рейтинг новых авто в Украине

На частных покупателей пришлось 64% реализованных новых легковых автомобилей, еще 36% автомобилей приобрели компании и другие юридические лица.

В то же время, динамика продаж в этих сегментах была разнонаправленной. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года, реализация новых легковых автомобилей частным клиентам сократилась на 16%. В корпоративном сегменте зафиксировали рост на 8%.

Какие автомобили выбирали частные покупатели

Самой популярной моделью среди частных клиентов стала Toyota RAV4 – за девять месяцев было приобретено 2343 таких автомобиля. Второе место занял Hyundai Tucson с результатом 1521 автомобиль, а третье – Mazda CX-5, которую выбрали 1158 покупателей.

В пятерку лидеров также вошли Skoda Kodiaq с 927 проданными автомобилями и Toyota Prado, показатель которой составил 912 единиц.

Топ-5 моделей среди частных покупателей:

Toyota RAV4 – 2343 автомобиля; Hyundai Tucson – 1521; Mazda CX-5 – 1158; Skoda Kodiaq – 927; Toyota Prado – 912.

Какие модели имели спрос в корпоративном сегменте

У юридических лиц рейтинг возглавил Renault Duster. За январь-сентябрь компании приобрели 2712 таких автомобилей – существенно больше, чем любой другой модели в корпоративном топ-5.

Второе место заняла Skoda Octavia с результатом 834 автомобиля, третье – Skoda Kodiaq, которых было реализовано 639 единиц. В пятерку самых популярных моделей среди юридических лиц также попали Toyota RAV4 с 610 автомобилями и Toyota Hilux с показателем 558 единиц.

Топ-5 моделей среди юридических лиц:

Renault Duster – 2712 автомобилей; Skoda Octavia – 834; Skoda Kodiaq – 639; Toyota RAV4 – 610; Toyota Hilux – 558.

Таким образом, предпочтения частных и корпоративных покупателей заметно отличались. Если среди частных клиентов лидировала Toyota RAV4, то в корпоративном сегменте первенство завоевал Renault Duster. В то же время Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq вошли в пятерку самых популярных моделей в обоих сегментах авторынка.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.