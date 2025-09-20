Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

McDonald’s відкрив 11-й ресторан у Львові

McDonald's
McDonald’s відкрив 11-й ресторан у Львові

20 вересня у Львові на вул. Шевченка, 311-В відкрився новий ресторан McDonald’s. Це вже 11-й заклад мережі у місті та 114-й в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу McDonald’s.

Ресторан площею понад 500 м² розташований у мікрорайоні Рясне. Він має 126 місць у залі та 104 на терасі. Для автомобілістів передбачено McDrive та вісім станцій для зарядки електромобілів. З 7:00 до 23:00 заклад працює у звичному форматі, McDrive — з 5:00 до 23:30, найближчим часом стане доступна доставка McDelivery.

Фото 2 — McDonald’s відкрив 11-й ресторан у Львові

У новому ресторані застосовані енергоефективні рішення: теплоізоляція, система рекуперації, теплові насоси та LED-освітлення. 

З відкриттям створено понад 60 робочих місць. Компанія наголошує, що всі її заклади в Україні працюють із дотриманням правил безпеки — зокрема, зупиняють обслуговування під час повітряних тривог і відновлюють роботу після відбою.

McDonald’s залишається одним із найбільших платників податків в Україні. У 2024 році мережа інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів і сплатила понад 2,6 млрд грн податків.

Автор:
Тетяна Гойденко