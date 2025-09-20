McDonald’s відкрив 11-й ресторан у Львові

20 вересня у Львові на вул. Шевченка, 311-В відкрився новий ресторан McDonald’s. Це вже 11-й заклад мережі у місті та 114-й в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу McDonald’s.

Ресторан площею понад 500 м² розташований у мікрорайоні Рясне. Він має 126 місць у залі та 104 на терасі. Для автомобілістів передбачено McDrive та вісім станцій для зарядки електромобілів. З 7:00 до 23:00 заклад працює у звичному форматі, McDrive — з 5:00 до 23:30, найближчим часом стане доступна доставка McDelivery.

У новому ресторані застосовані енергоефективні рішення: теплоізоляція, система рекуперації, теплові насоси та LED-освітлення.

З відкриттям створено понад 60 робочих місць. Компанія наголошує, що всі її заклади в Україні працюють із дотриманням правил безпеки — зокрема, зупиняють обслуговування під час повітряних тривог і відновлюють роботу після відбою.

McDonald’s залишається одним із найбільших платників податків в Україні. У 2024 році мережа інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів і сплатила понад 2,6 млрд грн податків.