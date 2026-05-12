У Києві відкрили новий McDonald's із перероблених матеріалів з видом на озеро

12 травня розпочав роботу новий McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б, розташований у популярній зоні відпочинку біля озера Сонячне. Це вже 127-й ресторан мережі, що працює в Україні.

Сталий дизайн та екологічність

Новий об'єкт став другим в Україні (після львівського), побудованим за принципами сталого дизайну. Компанія активно впроваджує елементи циркулярної економіки:

Перероблені матеріали: Декор стін, меблі та стеля виготовлені з використанням вторинної сировини — пластику, текстилю, деревини та навіть кавових відходів.

Модульність: Замість клею використані механічні кріплення. Це дозволяє легко розбирати елементи для ремонту, переробки або повторного використання в інших локаціях.

Потужності та сервіс

Загальна площа закладу становить 480 м², він розрахований на понад 280 посадкових місць. Завдяки розташуванню, гості можуть насолоджуватися видом на воду з тераси та через панорамні вікна.

Для зручності клієнтів працюють усі канали продажу: замовлення в залі, "МакДрайв", "МакДелівері" та мобільний застосунок. Графік роботи зали — з 06:00 до 23:00.

Відкриття нового ресторану забезпечило близько 100 нових робочих місць. Компанія гарантує офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

McDonald’s в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

Щорічно компанія входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Також пресслужба McDonald’s повідомила Delo.ua, що у 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.

Нещодавно в Києві відкрився новий ресторан McDonald’s поруч із Дарницьким мостом. Новий ресторан розташований в густонаселеному районі столиці з активним транспортним рухом, поруч із гіпермаркетом та навчальними закладами.

У грудні 2025 року McDonald’s відкрив новий ресторан у Гатному поблизу Києва. Заклад розташований поруч із трасою Е95, неподалік від виїзду з Києва біля Теремків — на одному з головних транспортних напрямків столиці.