Відбудова мостів і річкового флоту - "Тукуруй" під керівництвом військового з 3 ОШБр готується відновлювати країну

Тукуруй - місто в Бразилії, затоплене через будівництво місцевої ГЕС і повністю відбудоване на іншій території. В Україні є свій “Тукуруй” - будівельна компанія дніпровського бізнесмена Тараса Небосенка, що займається інфраструктурними роботами підвищеної складності. Редакція Delo.ua зібрала інформацію про успішні кейси компанії і її плани на майбутнє, а також шукала відповідь на важливе для будь-якого підприємця питання - де знайти і як утримати висококласних спеціалістів.

Історія кожного українського військового – унікальна. Як приклад – бізнесмен Тарас Небосенко, котрий з початком повномасштабного вторгнення залишив улюблену справу і пішов на фронт. Через проблеми зі здоров'ям військовий пройшов тривалу реабілітацію і був змушений повернутися у цивільне життя. Тепер бізнесмен працює "за спеціальністю" - його компанія виконує складні інфраструктурні роботи, застосовуючи своє спеціалізоване обладнання та досвід в будівництві підводних споруд.

Тарас Небосенко, 2022 рік. Тут і далі фото надане компанією "Тукуруй"

"24 лютого моє життя змінилося, як і в усіх. Я поставив собі питання: чому я, який бачив життя, маю відсиджуватися вдома, а 20-річні юнаки – йти під кулі? Спочатку пішов до тероборони, а згодом долучився до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ. Пишаюся, що довелося служити з цими героїчними людьми. У свої 40+ я отримав 600 нових друзів. Разом ми брали участь в обороні Великої Новосілки, Темирівки, обороні та контрнаступі в Бахмуті", - розповідає екс-військовий.

Перш ніж зайнятись будівництвом електростанцій та мостів, Тарас пройшов шлях від банківського працівника до підприємця і власника компанії. В 21 рік він став наймолодшим заступником директора за час існування Новомосковського трубного заводу (Новомосковськ Дніпропетровської області).

До інфраструктурних робіт підвищеної складності бізнесмен встиг попрацювати в сферах торгівлі морепродуктами, імпорту товарів з Китаю, оцинкування труб, виробництва та проектування акваріумів, а також галузі HoReCa.

Завдяки наявності досвіду в будівництві та реконструкції гідротехнічних споруд, Тарас Небосенко у 2016 році створив разом з партнерами компанію, яка б займалася підводним будівництвом. Її назва "Тукуруй" не випадкова, при виборі імені для юрособи бізнесмена надихнуло однойменне бразильське місто, затоплене через будівництво ГЕС і відбудоване на іншій території.

Підприємець додає, що вирішив наближувати перемогу України шляхом відбудови інфраструктури - вона потрібна і війську, і цивільним мешканцям.

Не слід чекати перемоги. Жити, працювати і відновлювати Україну варто вже сьогодні. Нашим військовим і техніці треба потрібні дороги та мости для логістики, забезпечення, передислокації. Я знаю, що потрібен тут, і можу допомогти. Компанія має кваліфікованих фахівців, різноманітне обладнання і техніку, яка знадобиться для відновлення України". Тарас Небосенко власник компанії "Тукуруй"

Колишній військовий готовий долучитися до відбудови мостів, зруйнованих в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Задумується і про будівництво власного логістичного терміналу.

Компанія вже напрацювала портфоліо робіт

В довоєнні часи "Тукуруй" встиг прийняти участь в декількох інфраструктурних проектах, в тому числі і в столиці. До них відносяться:

Будівництво 8-го причалу Миколаївського морського порту

Що зробили: провели роботи зі зворотного засипання лінії причалу, забивання шпунта, забивка свай діаметром 720 мм.

Будівництво 8-го причалу Миколаївського морпорту.

У чому унікальність: всі роботи з будівництва даного об'єкта виконувалися виключно з-під води.

Будівництво причалу довжиною 180 м і глибиною 4,5 м у с. Мар'янське Дніпропетровської обл., замовник - агрохолдинг "Нібулон"

Будівництво причалу в Мар'їнському.

Що зробили: виконали повний комплекс робіт з будівництва причалу для портового елеватора "Нібулону".

У чому унікальність: виконання робіт у нерестовий період без шкоди екології.

Міст через р. Чортомлик в с. Олексіївка Дніпропетровської обл.

Що зробили: підняли з-під води проліт мосту, який впав внаслідок руйнування. Встановили 30-метрові опори, виконали підводне посилення та бетонування підводних конструкцій на глибині 9 м. Виконали роботи із демонтажу шпунтової стінки.

Ремонт моста через р. Чортомлик.

У чому унікальність: строки виконання робіт, міст був відремонтований за 3 місяці.

Демонтаж тимчасових опор Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

Що зробили: Демонтаж тимчасових опор на Подільсько-Воскресенському мості. Загальний обсяг робіт – 1800 тонн. Демонтаж проводився як з підводної, і з надводної частини. Роботи виконувались на глибині до 21 м.

Демонтаж тимчасових опор Подільсько-Воскресенського мосту.

У чому унікальність: застосування досвіду в галузі підводного зварювання та різання. Пошук об'єктів під водою з використанням ехолотів. Повний комплекс вантажно-розвантажувальних робіт на воді.

Реконструкція сліпових доріжок на суднобудівному заводі "Нібулон" в Миколаєві.

Що зробили: збудували 6 нових доріжок, відремонтували 4 діючі, подовжили ще 10 доріжок до позначки 11 м, виконали монтаж металевих естакад. Укладання та з'єднання під водою різних типів бетонних конструкцій вагою до 30 тонн здійснювалось з мінімальними допусками та на великій глибині. Для монтажу металоконструкцій використовувались кесони, зварювання та різання металу під водою. Завдяки реконструкції з'явилась можливість будувати судна-перевантажувачі вантажопідйомністю до 10 тис. тонн.

Реконструкція на суднобудівному заводі "Нібулон"

Які технології застосували: встановлення та осушення тимчасових кесонів, укладання та підводне ущільнення підложок під установку бетонних конструкцій, установка бетонних конструкцій та подальше їх з'єднання під водою, установка під водою металевих конструкцій на бетонні основи, підводне зварювання та різання.

Які плани ставить перед собою "Тукуруй"?

Тарас Небосенко пояснює, що ставить перед собою ціллю відновлення річкового судноплавства в Україні . Для цього "Тукуруй" має команду з понад 40 спеціалістів, які наразі базуються в Києві і підтримують в працездатність обладнання. Бізнесмен пояснює, що компанія брала участь у різних тендерах і має замовлення мінімум до 2024 року. Частина її співробітників зустріла війну у Києві, де виконувала роботи, але основна частина людей в лютому-2022 була в Херсоні, який на деякий час окупували війська країни-агресора.

Парк її техніки для надводних і підводних робіт включає плавкрани, плавкопери, буксири, баржі, підйомні механізми, обладнання для підводного зварювання, бетонування тощо. Особлива гордість власника – гідромолоти та віброзанурювач, яким можна забивати в грунт труби діаметром до 1800 мм.

Вся техніка розрахована виключно на гідротехнічне будівництво - зведення і ремонт мостів і портів, підйом з-під води втоплених суден. "Тукуруй" здатний перевозити по воді обладнання загальною масою до 500 тонн - можна і більше, але така логістика наразі економічно недоцільна.

Нажаль, частина техніки залишилася в Херсоні й досі перебуває під російськими обстрілами . Найближчим часом Тарас збирається повернутися за майном, що пережило російську окупацію. Це унікальні пристрої, величезні агрегати для робіт високої складності.

Тільки на Херсонщині затоплено близько 150 суден, які ми можемо витягти. Ведуться перемовини щодо будівництва приватних портів. І в цілому моя велика мета – це відновлення судноплавства на Дніпрі. Зараз ми маємо великий потенціал і ми впевнено рухаємось до цього". Тарас Небосенко власник компанії "Тукуруй"

Чому саме гідротехнічні роботи?

За словами власника "Тукуруй", він обрав бізнес-нішу підводних та гідротехнічних робіт через наявність відповідного досвіду та експертизи в цій області знань. Однак, вирішальним аргументом стала можливість придбати активи практично розореного підприємства з таким профілем діяльності - аналогічних у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях майже не було.

Загалом, в Україні є всього 3-4 підприємства з ім’ям та репутацією, здатні виконувати подібні роботи високої складності. При цьому кожний з виконаних компанією проектів унікальний та по своєму особливий, а його виконання дає унікальний досвід.

Найчастіша проблема, з якою стикається містобудівельна компанія – невідповідність геодезичних досліджень рельєфу тим умовам, з якими насправді доводиться працювати. Наприклад, виконати проектне завдання з демонтажу тимчасових опор Подільсько-Воскресенського моста за 2 тижні здавалося неможливим - загальний обсяг робіт досягав 1800 тонн і маніпуляції доводилось проводити як з підводної, так і надводної частини – на глибині до 21 м.

В іншому випадку, використання підводного бетонування при будівництві моста через р. Чортомлик дозволило ретельно закріпити опори від зсуву і зберегло цю транспортну артерію навіть попри наслідки підриву Каховської ГЕС.

Також компанія активно використовує кесони - непроникні для води камери, що спускаються на дно водойми під час підводних робіт. Наприклад, їхнє використання під час будівництва сліпових доріжок на заводі "Нібулон" дозволило суттєво скоротити терміни виконання робіт.

З приватним замовником працювати значно легше. Найчастіше "Тукуруй" і представники бізнесу мають однакову ціль: побудувати якісно і в найкоротші терміни.

В свою чергу, державні замовники завжди мають великий перелік умов і обмежень, тому краще працювати з ними як субпідрядник, коли більшість бюрократичних процедур бере на себе генпідрядник. Але треба бути уважним, тому що почастішали випадки, коли виникають питання щодо відповідальності цих компаній у розрахунках за виконану роботу.

"Система Прозоро в нашому випадку працює неефективно. Умови тендеру зазвичай формулюють ті ж самі особи, що розглядають подані заявки, наглядають за виконанням робіт та є розпорядниками коштів. Для них важливіша процедура, а не кінцевий результат. Найголовніше, що ця система не передбачає відповідальності замовника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Скандали, які не вщухають в нашій країні у період воєнного стану, обурюють. Проте ми розуміємо – будувати все ж потрібно, і є для кого", - зазначає підприємець.

Як мотивувати та зберігати висококваліфікований персонал?

"Тукуруй" наразі утримує близько 40 фахівців, котрих достатньо для забезпечення працездатності обладнання та механізмів, саме таку кількість людей компанія тримає в штаті і виплачує їм зарплату з початку російського вторгнення.

За словами Тараса Небосенка, штат компанії при необхідності можна збільшити і до 200 співробітників, але в ринкових умовах немає сенсу утримувати на постійній основі стільки людей.

Щоб утримати висококваліфікованих працівників, які могли б заробляти не менше в країнах Європи чи Америки, компанія використовує риночні методи, виплачуючи адекватну зарплатню.

"В "Тукуруй" заробітна плата достойна і відповідає ринку. Як правило, загальний дохід працівників напряму залежить від складності робіт та відповідальності працівника. Завдяки такому підходу в наших працівників не виникає бажання виїжджати за кордон в пошуках кращої долі, хоча я впевнений, що кожен з них і там мав би можливість отримувати великі статки та гідне ставлення", - уточнює Тарас Небосенко.

Вахта на "Тукуруй" стандартна для подібних підприємств і триває два тижні через два, додає бізнесмен.

Бронювання військовозобов'язаних не використовується, співробітники самі вирішують, коли йти захищати країну. Компанія досі не користувалася процедурою бронювання співробітників. Її власник пояснює, що не може наказувати співробітникам, що робити: якщо вони хочуть захищати країну на фронті, їх можна лише підтримати в цьому прагненні .

Частина співробітників, і я зокрема, з перших днів війни захищали нашу країну. В мене виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, вимушений був повернутися з фронту. І зараз хочу займатися тим, що вмію і люблю найбільше, і що дійсно допомагає відновленню України. Бо питання портів, мостів – ключове". Тарас Небосенко власник компанії "Тукуруй"

Також компанія намагається впровадити освітні підходи в робочий процес, адже технології та обладнання постійно оновлюються. Багато уваги приділяється навчанню молодих кадрів, а також підвищенню рівня досвідчених працівників, оскільки в такій серйозній і технологічній сфері потрібно постійно вчитися.