Как владелец консалтинговой группы стал замкомандира батареи боевой бригады - история Геннадия Кобаля

В рамках спецпроекта "Бизнесмены на фронте" Delo.ua продолжает рассказывать истории бизнесменов, которые после полномасштабного вторжения россиян, решили защищать Украину с оружием в руках. Одним из таких является Геннадий Кобаль. Имея бизнес в консалтинге и медиа, после 24 февраля 2022 года он пошел в ТЦК и сейчас в составе боевой 128-й бригады защищает Украину на Запорожском направлении

Идея заняться консалтинговым и издательским бизнесом появилась у Геннадия Кобаля после того, как в 2015 году в Украине началась реформа газового сектора. Тогда в стране начал зарождаться полноценный рынок газа и мужчина увидел в этом возможность. В 2016 году он зарегистрировал компанию EXPRO и стартовал с небольшого проекта. Офиса еще тогда не было, поэтому работали из дома.

Кобаля вдохновляли такие компании, как Bloomberg, Platts и Argus. А главной идеей было сделать консалтинговое, ценовое и новостное агентство в сфере энергетики. Вышеуказанные компании уже делали эти вещи, но они об Украине почти не писали. Хотя на тот момент в Украине было десятки тысяч предприятий потребителей газа, десятки добывающих компаний и несколько сотен трейдеров.

В 2017 году компания открыла офис, а в 2018 году запустила сайт с ежедневными новостями и начала нанимать людей. А после рынка газа прошли реформы на рынке электроэнергии, государство начало постепенно отпускать монополию. Поэтому Кобаль расширил свою деятельность и на эту сферу, создав в 2018 году EXPRO Electricity. Впоследствии он приобрел долю и в издании "НефтеРынок", что позволило запустить топливное направление. Кроме этого в пуле Кобаля есть журнал "Энергобизнес".

Сейчас Геннадий Кобаль служит в Отдельной 128-й горно-штурмовой бригаде, воюющей с оккупантами на Запорожском направлении. Он занимает там должность заместителя командира минометной батареи и говорит, что дела подразделения занимают у него почти все время. Так что львиную долю работы в бизнесе приходится делегировать. Однако сам процесс делегирования состоялся далеко не сразу.

Когда началась война

Геннадий Кобаль рассказывает, что до начала полномасштабной войны в армии он не служил, но проходил военную кафедру во время учебы во Львовской политехнике в 90-е годы.

“Тогда мы все посещали военную кафедру. Мы раз в неделю ходили в Национальную академию сухопутных войск, где у нас были занятия. А через два курса у нас было собрание с выездом на Яворовский полигон. Но я бы не сказал, что получил тогда какую-то хорошую военную подготовку”, - говорит Кобаль.

Геннадий Кобаль

Бизнесмен говорит, что накануне полномасштабного вторжения россиян готовился к подобному сценарию. Однако не ожидал, что будет именно полномасштабная война. В его прогнозах обострение должно было состояться скорее в виде эскалации конфликта на Донбассе. Однако перед полномасштабной войной в 2020-2021 годах мужчина по собственной инициативе учился стрелять, ходил на полигон и окончил снайперские курсы.

“Я рассматривал это больше как подготовку, а не как хобби. Не сказал бы, что получал какое-нибудь особое удовольствие от этого. Да и не дешевое это дело. Одно занятие в тире обходилось в несколько тысяч гривен. Посещая тир дважды в месяц можно было потратить 5-10 тысяч гривен. А когда дело дошло до покупки оружия, то хорошие снайперские винтовки с хорошей оптикой стоили десятки тысяч долларов, и это все нужно было регистрировать. Поэтому я до полномасштабной войны так и не смог купить собственное оружие”, - говорит Кобаль.

До февраля 2022 года семья Кобаля жила в частном доме к северу от Киева. Когда начались разговоры о вероятной войне, мужчина сделал необходимые запасы воды, топлива, подготовил подвал как укрытие и купил Ecoflou на случай перебоев с электроэнергией. Однако не ожидал, что все начнется с атаки на Киев.

“24 февраля мы проснулись с первыми прилетами на севере Киева. Это было недалеко от нас, так что слышно было очень хорошо. В тот день к нам приехали родственники из Гостомеля – молодая женщина с тремя детьми и уже в первый день в доме собралось около 11 человек. Мы решили, что нужно выезжать к моим родителям в Закарпатье. Но тогда как раз происходила атака россиян. Через Дымер по Минскому шоссе шла российская колонна, с севера атаковали самолеты и вертолеты, а неподалеку от нас сбили российский беспилотник. Так что возможность уехать появилась только на следующий день, когда взорвали мост и колонна россиян остановилась. Так мы выехали 25 февраля, а уже утром 27 февраля были в Закарпатье”, - рассказывает Кобаль.

По его словам, идея пойти в ТЦК появилась у него в первый день войны. Была возможность связаться с товарищами по снайперским курсам и с ними присоединиться к терробороне Киева. Однако в этом случае мужчине пришлось бы оставить свою семью, чего он к тому времени сделать не мог. Поэтому в ТЦК Кобаль пошел в Закарпатье.

“В “военкомат” я пошел уже в Иршаве в понедельник 1 марта. Сначала меня спросили, не хочу ли я в терроборону. Тогда ТРО не была задействована в боевых действиях, они в большинстве своем стояли на блок-постах. Но я настоял на том, что хочу в боевую бригаду, поэтому меня, и всех кто как и я хотел в ВСУ распределили в Отдельную 128-ю горно-штурмовую бригаду. Уже на следующий день меня посадили в автобус и отвезли в часть», – говорит бизнесмен.

Война и бизнес

Кобаль говорит, что в начале войны его компания остановила работу на месяц. Уже 5 марта Кобаль в составе 128-й бригады был в Запорожье, так что ему было не до бизнеса, поскольку ситуация на фронте развивалась достаточно динамично. Но уже в конце марта ситуация более или менее стабилизировалась – уже не было масштабных перемещений, прорывов и наступлений, а на севере россияне вообще отступили. Большая часть страны, которая не попала под оккупацию, могла более-менее нормально работать, а у оставшегося бизнеса сохранился спрос на новости и ценовую информацию.

"Учебки" у меня не было, мы 5 марта были в Запорожье. Я вообще не смотрел, что у меня в бизнесе. Но оставшиеся коллеги в Киеве следили за рынком, и когда ситуация более или менее стабилизировалась мы решили возобновить выпуск наших ежедневных и еженедельных дайджестов. Информации было много, она была интересна, и мы возобновили работу”, - рассказывает Кобаль.

По его словам, с 24 февраля его компания потеряла весь доход: некоторые контракты расторглись, а некоторые – заморозили на неопределенный срок. Однако было желание сохранить коллектив, поэтому решили продолжать платить зарплату. Однако всех сотрудников сберечь не удалось. Из десяти двое, включая владельца, пошли служить, а еще двое - уехали за границу.

Кобаль отмечает, что полномасштабная война научила его делегировать полномочия. До войны бизнес занимал у него очень много времени, в офис приходилось ездить и по выходным.

"Я думал, что без меня вообще никак. Когда я выехал из Киева и ушел в армию, то был уверен на 90%, что бизнеса уже нет. Но война показала, что моя команда может эффективно работать без меня. Это было серьезным уроком. К примеру, у нас один из редакторов газового издания еще студентом проходил у нас практику в 2018 году. Он молод, но многое знает и как оказалось может делать большую часть той работы, которую раньше выполнял я. С другой стороны, есть Starlink и возможность связаться с коллегами, а порой могу и в отпуск приехать”, - говорит Кобаль.

Сейчас Геннадий занимает должность заместителя командира минометной батареи (аналог роты в пехотных подразделениях, – Delo.ua). Он говорит, что в первую очередь выполняет работу, связанную с его подразделением, а бизнес уже по остаточному принципу.

Герой нашей истории не сразу передал свои функции формально и, будучи на фронте, с прошлого года оставался директором. Платежные ведомости для выплаты зарплаты можно подписывать с мобильного телефона. Но все же пришли к тому, что нужно делегировать обязанности даже формально, для чего необходимо пройти достаточно сложную процедуру, переоформление электронных ключей, где нужно присутствовать лично.

Он рассказывает, что после начала войны его бизнес потерял значительную часть своих клиентов, не столько из-за самой войны, сколько из-за изменений на рынке. Вместе с этим открылись и новые направления, одно из которых – хранение газа иностранных компаний в Украине. С начала войны EXPRO подписала несколько консалтинговых соглашений с иностранными компаниями. Кобаль тогда участвовал в переговорах и имел несколько созвонов с Лондоном.

Об опыте в ВСУ и бизнесе

Геннадий Кобаль говорит, что опыт войны очень меняет отношение как к бизнесу, так и к жизни вообще. Первым уроком, как уже было отмечено, стала возможность делегировать полномочия. Кроме этого, по словам мужчины, на войне человек проще относится к принятию сложных решений, которые в боевых условиях принимаются достаточно быстро.

“Бывают ситуации, когда нужно быстро покинуть все и отступить, или когда прилет в блиндаж и все имущество сгорело. Люди проще относятся к таким вещам. Тем более, когда рядом смерть, проблемы, которые когда-то казались важными, выглядят меньшими и такими о которых не надо много думать”, - говорит Кобаль.

Еще одно, с чем бизнесмену пришлось столкнуться во время службы в ВСУ – это большие коллективы, состоящие из совершенно разных по возрасту и своему жизненному опыту людей. До полномасштабной войны компания Кобаля насчитывала десять сотрудников. В ВСУ в батальоне служат 800 человек, а личный состав батареи может составлять от 60 до 80 военных.

С боевыми собратьями

“Если говорить в целом, то служба в ВСУ, безусловно, дает ценный опыт. Но эти гражданские люди со своим жизненным опытом тоже многое приносят сюда. Я думаю, что наша армия больше выиграла от того, что сюда пришли люди с разным жизненным опытом. Ты имеешь дело с совершенно разными людьми, это может быть молодой парень из детского дома или преподаватель из университета. В начале очень четко прослеживалась разница между контрактниками и мобилизованными, сейчас этого практически нет. Пожившие люди повоевали почти два года - они уже получили опыт и отличить мобилизованных от контрактников практически невозможно”, - говорит Кобаль.

По его словам, во время службы в ВСУ нужно решать не только боевые задачи. 90% службы составляет решение каких-то бытовых проблем и вопросов. И люди, уже имеющие определенный жизненный опыт, решают эти проблемы лучше.

Кобаль считает, что ветераны, которые вернутся в относительно мирную жизнь после войны, будут более требовательными к системе и игнорировать этот запрос уже не получится, придется менять не только армию, но и законодательство. В то же время мужчина не видит предпосылок к какому-либо общественному конфликту между воевавшими и не воевавшими.

“Все-таки 90% не воюющих все равно как-то поддерживают защитников. Когда я вернусь, то в моем окружении тех, кто воевал, будет значительно меньше. Все равно будет большая часть людей без опыта боевых действий. Я их знаю, я с ними дружу, сотрудничаю. Это могут быть мои партнеры, клиенты или сотрудники. Я не вижу такого конфликта, который должен возникнуть. Хотя когда я пошел в ВСУ, то столкнулся с непониманием со стороны некоторых знакомых. Меня спрашивали зачем мне это? Не планирую ли я потом пойти в политику?”, - рассказывает Кобаль.

Он отмечает, что главная причина, почему военные испытывают несправедливость со стороны общества, связана с плохой организацией армии. Если бы она была лучше, к примеру как в Израиле, то в Украине служили бы все, а не часть людей, это дало бы возможность проводить какую-то ротацию, а военные чувствовали бы себя полноценной частью общества.