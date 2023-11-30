Основной задачей архитектора является разработка или оптимизация окружающей среды.
Архитектор – это творческая профессия, услуги которой всегда пользуются спросом. Работа архитектора необходима государственным учреждениям и частным предпринимателям для реализации запланированных проектов.
Архитектор также может осваивать смежные специализации, например реставратор, дизайнер, инженер-строитель, инженер-конструктор.
Что делает архитектор
Архитектор создает художественный образ и олицетворяет его на бумаге или с помощью компьютерных программ. Под художественными образами подразумеваются городские застройки, ландшафты, здания, дороги и т.д.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Основные виды деятельности архитектора:
- разработка проекта ландшафта;
- проектирование автомобильных и железных дорог, а также пешеходных дорог;
- разработка макетов и планов населённых пунктов;
- реставрация и реконструкция;
- создание малых архитектурных форм;
- проектирование зданий, жилых домов, предприятий и т.п.;
- создание дизайна интерьера, декоративных элементов и др.;
- разработка решений цветовой организации объектов и ландшафта.
Какая зарплата у архитектора
В зависимости от города, где живет и работает архитектор, а также уровня опыта, зарплата специалиста в Украине составляет от 15 000 грн/мес. Средняя зарплата архитектора по Украине составляет около 30 000 грн/мес.
Архитекторы с опытом работы и наработанным портфолио в Украине могут зарабатывать от 40 000 грн/мес. А в условиях, когда в городах разных стран происходит урбанизация, архитекторы могут зарабатывать гораздо больше.
Плюсы и минусы в работе архитектора
|Плюсы
|Минусы
|Спрос на сервисы профессионалов.
|Высокая конкуренция.
|Нужно постоянно учиться.
|Надо много работать, чтобы получить признание.
|Известность.
|Чтобы стать высококвалифицированным специалистом для этого нужны годы, но возможно десятилетия.
|Интеллектуальная работа.
|Надо знать многие компьютерные программы.
|Высокий заработок.
Как стать архитектором
Чтобы получить профессию архитектора, можно окончить колледж, ВУЗ или профессиональные курсы. Чтобы улучшать свои навыки и знания, нужно постоянно изучать новые программы и технологии.
Где учиться на архитекторе?
Предлагаем рассмотреть несколько учебных заведений, где можно овладеть профессией архитектора.
Обучение на архитектора
- Государственный торгово-экономический университет (ГТЭУ);
- Киевский институт экономики и гуманитарии;
- Киевский международный университет (КиМУ).
Какие навыки необходимы для работы архитектора?
Навыки архитектора должны объединять технические и творческие аспекты:
- Технические навыки (знание архитектурных стилей и их влияние на дизайн построек).
- Знание программ для архитектурного моделирования и дизайна.
- Умение визуализировать объекты и пространства.
- Понимать тенденции.
- Знание строительных технологий, материалов и конструкций.
- Коммуникационные навыки.
- Ответственность и этичность.
- знание нормативов и стандартов.
- Проектный менеджмент.
Эти навыки помогут архитектору создавать функциональные и безопасные постройки, а также стильный дизайн.